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GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

Spor haberi... Galatasaray'da kötü gidişat sonrası yapılan köklü değişikliklerden biri de Sportif Direktör hamlesi olmuştu. Başkane Burak Elmas sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'yi getirmişti. İtalyan futbol adamının ne zaman başlayacağı merak edilirken, Göztepe maçında tribünde olacağı ve takımın eksiklerini raporlayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:13
GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan İtalyan futbol adamı, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" denildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

G.Saray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kısa sürede büyük bir tartışma yarattı. İtalyan futbol adamının tecrübesiz olması ve son olarak İtalya Serie C takımlarında görev alması taraftarların canını sıkmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

Yeni teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile'ye bağlı olarak çalışacak. Sportif Direktör Sensibile, Campos'a rapor verecek. En tepedeki isim Başkan Burak Elmas da çalışmaları denetleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

Alınan bilgiye göre Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da yeni Sportif Direktör Pasquale Sensibile de karşılaşmayı tribünden izleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

Yanında getirdiği yabancı scout ile görevine başlayan İtalyan futbol adamı, sarı-kırmızılı takımı İzmir'de izleyecek ve eksiklerini tespit etmeye çalışacak.

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