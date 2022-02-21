GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan İtalyan futbol adamı, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" denildi.