GALATASARAY HABERLERİ: Ve Pasquale Sensibile başlıyor! Transfer raporu...

Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan İtalyan futbol adamı, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" denildi.
G.Saray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kısa sürede büyük bir tartışma yarattı. İtalyan futbol adamının tecrübesiz olması ve son olarak İtalya Serie C takımlarında görev alması taraftarların canını sıkmıştı.