TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray gelecek sezon da aynı sıkıntıyı yaşamamak için kolları sıvadı. Eleştirilerin odağında yer alan Başkan Burak Elmas, Luis Campos'u danışmanlık, Pasquale Sensibile'yi ise sportif direktörlük görevine getirdi.

Hem başarıyı getirecek bir takım kurmayı hem de yetiştirici bir kulüp olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takımda, gündeme gelen ilk isim Aliou Dieng... Domenec Torrent'in de takımda görmek istediği ön libero için Al Ahly ile görüşmeler başlarken bu kez kesinlikle kadroya katılması hedefleniyor.