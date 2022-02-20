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TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi

Spor haberi... Son olarak Sensibile ile futbol aklını güçlendiren Galatasaray'da transfer harekatı hız kazanmış durumda. Birçok isim için çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar'da son olarak Malili ön libero Aliou Dieng gündeme geldi. Galatasaray'ın ikinci kez gündemine gelen orta saha için görüşmelerin başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray gelecek sezon da aynı sıkıntıyı yaşamamak için kolları sıvadı. Eleştirilerin odağında yer alan Başkan Burak Elmas, Luis Campos'u danışmanlık, Pasquale Sensibile'yi ise sportif direktörlük görevine getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi

Hem başarıyı getirecek bir takım kurmayı hem de yetiştirici bir kulüp olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takımda, gündeme gelen ilk isim Aliou Dieng... Domenec Torrent'in de takımda görmek istediği ön libero için Al Ahly ile görüşmeler başlarken bu kez kesinlikle kadroya katılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi

AVRUPA'YA AÇILACAK
Ancak Aliou Dieng'in transferi yine kolay olmayacak. Fransız basınında Foot Mercato, Galatasaray'ın yanı sıra Fulham ve Ajax'ın da sezon sonunda 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. 3.5 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan ve kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Aliou Ding için üç takım arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi

Öte yandan Dieng'in artık Avrupa'da kendisini göstermek istediği ve gelen teklifleri ciddi bir şekilde dinlemeye aldığı da kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Aliou Dieng hamlesi

KAFA KAFAYA VERDİLER
Bu sezon 13 maça çıkan ve 1 golü bulunan Aliou Dieng, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 51 maçta forma giyerek Al Ahly'de öne çıkan isim oldu. Campos ve Sensibile'nin transfer için yoğun mesai harcadıkları belirtildi.

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