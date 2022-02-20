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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan yerli atağı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızları...

Spor haberi... Süper Lig'de değişen statü sonrası en az 4 yerli oyuncu ile oynamak zorunda olan Galatasaray, kolları erkenden sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Güven Yalçın gibi önemli isimler yer alıyor. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan yerli atağı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızları...

Gelecek sezon Süper Lig'de en az 4 yerli oyuncu ile oynamak zorunda olan Galatasaray, yerli oyuncuları markaja alacak. Yeni bir liste oluşturan sarı-kırmızılılar önceliği kontratı sezon sonunda bitecek oyunculara verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan yerli atağı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızları...

Fenerbahçe ile sözleşmeleri bitecek olan Ferdi ve Berke, Beşiktaş ile kontratı sona erecek Güven listenin ilk sırasında... Ayrıca yurt dışında forma giyen birçok isimle de ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan yerli atağı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızları...

Sağ bek için Mert Müldür, stoper için Kaan Ayhan, forvet için Enes Ünal, orta saha için Okay Yokuşlu dikkat çeken diğer isimler...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan yerli atağı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızları...

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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan yerli atağı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızları...

Kerem Aktürkoğlu da satış listesine konulacak. Bu nedenle Galatasaray kiralık gönderdiği oyuncuları da yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan yerli atağı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızları...

Etkili futbollarıyla öne çıkan Yunus Akgün, Alanya'da Emre Akbaba, Okan Kocuk performanslarını bu şekilde sürdürürse geri dönecek.

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