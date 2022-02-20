TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan yerli atağı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızları...

Gelecek sezon Süper Lig'de en az 4 yerli oyuncu ile oynamak zorunda olan Galatasaray, yerli oyuncuları markaja alacak. Yeni bir liste oluşturan sarı-kırmızılılar önceliği kontratı sezon sonunda bitecek oyunculara verdi.

Fenerbahçe ile sözleşmeleri bitecek olan Ferdi ve Berke, Beşiktaş ile kontratı sona erecek Güven listenin ilk sırasında... Ayrıca yurt dışında forma giyen birçok isimle de ilgileniyor.