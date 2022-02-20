SPOR HABERİ - Galatasaray'da kaptanlar sazı eline aldı! Göztepe maçı öncesi...

Üst üste alınan kötü sonuçlarla, tarihin en skandal sezonuna doğru gidilirken, Galatasaray, Göztepe deplasmanında çıkış arıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin alt sıralarında oynanan maçların ardından 15. sıraya kadar düştü. Cimbom'un İzmir'de kazanmaktan başka çaresi yok. Yarın oynanacak müsabakada olası mağlubiyet, Aslan'ı küme düşme hattının ateşiyle karşı karşıya bırakacak. Durumun vahametinin farkında olan teknik heyet ve yönetim, hafta boyu takımla birlikte oldu ve moral motivasyon aşıladı. Salı gününden bu yana Göztepe'ye çalışan takımda kaptanlar sazı ele aldı. Gomis, Feghouli, Arda Turan ve Muslera, arkadaşlarını hafta boyu motive etti.

Tecrübeli futbolcular, takımın üzerindeki ölü toprağının galibiyetle atılacağına inanıyor. Sahada herkesin yüzde 100'ünü vermesi gerektiği konuşuluyor. Lig sıralamasında Göztepe'nin 2 puan üzerinde yer alan Galatasaray'ın maçı kazanarak rahat bir nefes alması gerekiyor. Aksi takdirde Teknik Direktör Domenec Torrent ve Başkan Burak Elmas'ı çok daha zor günler bekliyor. Taraftarların, olası bir mağlubiyet sonrası Florya'ya çıkarma yapacağı bile konuşuluyor. Takımın başında çıktığı 5 lig maçında 3 yenilgi, 2 mağlubiyet alan Torrent'in gönderilmesi bekleniyor.

DURAN TOP ÇALIŞILDI

Sarı-kırmızılılar, dün Florya'da güç ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirdi. Duran top organizasyonları sonrası son bölümde de çift kale taktiksel çalışma yapıldı. Florya'da son idman bugün yapılacak ve öğleden sonra İzmir'e gidilecek.