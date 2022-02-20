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GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da, kötü gidişata dur denilemiyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de sarı-kırmızılıların yeni hocası Domenec Torrent'i yorumlarken Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 08:59
GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

ENDER BİLGİN - TERİMZEDELER

Fatih hoca sonrası gelen hiçbir teknik adam sevilmedi. Mutlaka bir açıklaması olmalı. Neden G.Saray'da Fatih Terim'den sonra göreve gelen her teknik adam tu-kaka ilan ediliyor?

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

Terim'in tarihi başarıları mı? Camiaya mal olan bir isim olması mı? Taraftarın her şartta destek vermesi mi? Hepsi olabilir. Yanlış anlaşılmasın! Bu soruları sorma nedenim Torrent'e destek anlamına gelmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

Geçmiş örnekler de taze. Örneğin Lucescu. Çok vasat bir kadroyla şampiyon olup, Avrupa başarısı yakalamasına rağmen bir türlü sevdirememişti kendini. Türkiye Kupasını kazanan Mancini'nin aldığı eleştirileri dün gibi hatırlıyorum. İkisi de Fatih Terim'in gölgesinden kurtulamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

Yüzde 56 galibiyet ortalaması yakalayan Igor Tudor'un basın toplantılarında nasıl hizaya çekildiğini unuttunuz mu? Fatih hocanın bu sezonki galibiyet ortalaması yüzde 36'da kalmıştı. Bu rakamla kimse tutunamazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

Terim'in gönderiliş şeklini onaylamak mümkün değil. Yine de bu takımı kuran, oyuncuları seçen ve projeye hayat veren kişi o iken, Torrent'in ikinci maçından itibaren sorgulanmasını garipsiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

Domenec Torrent seçimi hataydı. Terim'den sonra Mancini bile sorgulanmışken, Torrent'i takımın başına getirmek en basit ifadeyle "acemilik" olarak yorumlanabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

Görünen o ki İspanyol hoca uzun ömürlü olmayacak. Ancak gelecek ismin Terim'in gölgesinde kalmadan kabul görmesi şart. Ama camianın artık G.Saray'ın tek bir teknik direktör alternatifi olmadığını da anlaması gerekiyor. Yoksa bu döngüden hayır gelmeyeceği çoktan belli oldu.

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