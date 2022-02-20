GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray'a Torrent eleştirisi!

ENDER BİLGİN - TERİMZEDELER Fatih hoca sonrası gelen hiçbir teknik adam sevilmedi. Mutlaka bir açıklaması olmalı. Neden G.Saray'da Fatih Terim'den sonra göreve gelen her teknik adam tu-kaka ilan ediliyor?

Terim'in tarihi başarıları mı? Camiaya mal olan bir isim olması mı? Taraftarın her şartta destek vermesi mi? Hepsi olabilir. Yanlış anlaşılmasın! Bu soruları sorma nedenim Torrent'e destek anlamına gelmiyor.