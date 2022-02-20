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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kemer sıkma politikası! 9 isim ayrılıyor

Spor haberi... Cimbom, geçtiğimiz yıllarda ekonomik olarak büyük sıkıntıya düşmüş ve Avrupa kupalarına 1 yıl men cezası dahi almıştı. İkinci kez aynı senaryoyu yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar kemer sıkma politikası uygulamaya karar verdi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kemer sıkma politikası! 9 isim ayrılıyor

Ardından kemer sıkma politikası kararıyla maaşlarda dev indirime gidildi. 2017-18'de takıma 74 milyon 800 bin euro ödeme yapılıyordu. 2018-19'da 62.7'ye, bir sonraki sezon ise 55.6 milyon euro'ya düştü. Geçen sezon ödenen miktar bir kısım artıp 61.5 milyon euro'ya yükselse de bu yıl yine önemli düşüş yaşandı. Sezona 48.2 milyonla giren Cimbom, gelecek yıl bütçeyi 30.5 milyona kadar indirecek.

9 İSİM AYRILIYOR
G.Saray'da sezon sonunda 3'ü kiralık 9 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve İnaki Pena farklı bir karar alınmazsa kulüplerine dönecek. Yerli isimler Fatih Öztürk, Arda Turan, Semih Kaya ve Bartuğ Elmaz da kontratlarını tamamlayacak. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Babel ile sezonluk bonuslarla birlikte 4 milyon euro'yu geçen Feghouli de bütçeyi rahatlatacak.

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