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TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'a Alexandru Cicaldau piyangosu

Spor haberi... Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığıyla kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau şu ana kadar Sarı-Kırmızılılar'a beklenen katkıyı sağlayamazken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Alınan bilgiye göre; 24 yaşındaki oyuncu için İtalya'dan flaş bir ekip devrede. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'a Alexandru Cicaldau piyangosu

Scout ekibinin keşfettiği Alexandru Cicaldau, sezon başında 6.5 milyon euro'ya Romanya'nın Craiova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için üç taksit yapılmış ve sözleşmesine '25 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koyulmuştu.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'a Alexandru Cicaldau piyangosu

Galatasaray'da sezona çok hızlı başlayan ve ilk üç maçta iki gol atan Cicaldau, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Daha sonra arka arkaya alınan kötü sonuçlarla form grafiği ise düştü.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'a Alexandru Cicaldau piyangosu

Romanya Milli Takımı'nda da boy gösteren Cicaldau'yu, Galatasaray'a gelmeden takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın, 10 milyon euro'luk teklif hazırladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'a Alexandru Cicaldau piyangosu

Rumen yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'a Alexandru Cicaldau piyangosu

Yeni Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin eski çalıştığı Sampdoria ile ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. Sensibile'nin, alınacak futbolculardan çok, satılacak isimler üzerinde duracağı biliniyor.

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