TRANSFER HABERİ: İtalyanlar devrede! Galatasaray'a Alexandru Cicaldau piyangosu

Scout ekibinin keşfettiği Alexandru Cicaldau, sezon başında 6.5 milyon euro'ya Romanya'nın Craiova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için üç taksit yapılmış ve sözleşmesine '25 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koyulmuştu.

Galatasaray'da sezona çok hızlı başlayan ve ilk üç maçta iki gol atan Cicaldau, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Daha sonra arka arkaya alınan kötü sonuçlarla form grafiği ise düştü.