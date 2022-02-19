Muslera dönüyor

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yaşadığı uzun sakatlıktan sonra yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile oynanan mücadelede sakatlanan tecrübeli isim, hem tedavisini hem de özel program dahilindeki bireysel çalışmalarını tamamladı. Saha çalışmalarını sürdüren Uruguaylı yıldızın 27 Şubat'ta oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte kadroya dönebileceği öğrenildi. Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe beklenilen performansı sergileyemediği için devre arasında Barcelona'dan İnaki Pena kiralanmıştı. Ancak satın alma opisyonu bulunmuyor.