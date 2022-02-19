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Galatasaray'da Sensibile endişesi! 18 milyon Euro'yu yok etti

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'yi getirdiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı taraftarı ise endişe sardı... Sensibile son olarak yaptığı 18 milyon Euro'luk harcamadan Sampdoria hiçbir gelir elde edememişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 08:47
Galatasaray'da Sensibile endişesi! 18 milyon Euro'yu yok etti

G.Saray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kısa sürede büyük bir tartışma yarattı. İtalyan futbol adamının tecrübesiz olması ve son olarak İtalya Serie C takımlarında görev alması taraftarların canını sıkıyor.

Galatasaray'da Sensibile endişesi! 18 milyon Euro'yu yok etti

BÜYÜK HARCAMA YAPTI

Takvim'in haberine göre; Sensibile, 2011-12 sezonunda Sampdoria'da sportif direktörlük görevine getirilmişti. O sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Sampdoria'da kadro planlamasını ve transferlere imza atan Sensibile'nin hamleleri, G.Saray'daki endişeleri artıracak cinsten.

Galatasaray'da Sensibile endişesi! 18 milyon Euro'yu yok etti

Sensibile 2011- 12 sezonunda tam 14 transfer yaptı. Sampdoria 18 milyon Euro gibi önemli bir harcamaya imza atmıştı.

Galatasaray'da Sensibile endişesi! 18 milyon Euro'yu yok etti

İtalyan ekibi 18 milyon Euro harcadığı bu isimlerden hiçbir gelir elde edemedi. 3.5 milyon Euro'luk bonservisiyle en çok para harcanan isim olan Federico Piovaccari sadece 6 ay sonra kiralık olarak takımdan gönderilirken, ardından bedelsiz olarak Sampdoria'dan ayrıldı.

Galatasaray'da Sensibile endişesi! 18 milyon Euro'yu yok etti

3 milyon Euro'ya alınan Juan Antonio da 1 yıl sonra kiralık gönderildi ve o da ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. 2.5 milyon Euro'luk maliyeti olan Gaetado Berardi 2.5 sonra sadece 100 bin Euro karşılığında satılabildi. İtalyan futbol adamıyla ilgili olumsuz bilgiler taraftarı endişelendiriyor.

Galatasaray'da Sensibile endişesi! 18 milyon Euro'yu yok etti

EN YETKİLİ 3. İSİM OLDU!

Yeni teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile'ye bağlı olarak çalışacak. Sportif Direktör Sensibile Campos'a rapor verecek. En tepedeki isim başkan Burak Elmas da çalışmaları denetleyecek.

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