Haberler Galatasaray Galatasaray 'kenetlendi'! Domenec Torrent ve yönetim...

Galatasaray 'kenetlendi'! Domenec Torrent ve yönetim...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde ilk 3 puanını almak istiyor. Galatasaray’da Göztepe maçı öncesi tam bir kenetlenme hakim. Yönetim, Torrent ve oyuncular sürekli toplantı yaparak motivasyonu yukarı çekiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray 'kenetlendi'! Domenec Torrent ve yönetim...

Aslan, Süper Lig'de hem galibiyet hasretine son vermek hem de küme düşme hattından uzaklaşmak için Göztepe karşılaşmasını gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı sonlandırmak için kenetlenmiş durumda. Florya'da da ortam tamamen değişmiş durumda. Futbolcuları hırs bastı.

Galatasaray 'kenetlendi'! Domenec Torrent ve yönetim...

Yönetim, teknik heyet ve oyuncular, İzmir temsilcisiyle deplasmanda oynanacak mücadeleden mutlak 3 puan bekliyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent, sürekli motivasyon konuşması yapıyor.

Galatasaray 'kenetlendi'! Domenec Torrent ve yönetim...

YÖNETİM TAM KADRO
Göztepe karşılaşmasıyla birlikte kötü gidişatı olumluya çevirmek isteyen Galatasaray'da yönetim de heyecanlı. Sarı-kırmızılı idareciler tam kadro halinde İzmir'e hareket etmeyi planlıyor.

Galatasaray 'kenetlendi'! Domenec Torrent ve yönetim...

Aslantepe'de ıslıklanan ve sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan futbolcular da Göztepe maçına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor. Futbolcular, İzmir seyahati öncesinde bir araya gelerek yemek yiyecekleri öğrenildi. Oyuncular birlik beraberlik mesajı verecekler.

Galatasaray 'kenetlendi'! Domenec Torrent ve yönetim...

BERABER ATLATACAĞIZ
Galatasaray ile henüz galibiyeti bulunmayan Domenec Torrent ilk zaferini yaşamak için sıkı bir çalışma yapıyor. Bir yandan Göztepe'yi inceleyen ve taktik belirlemeye çalışan İspanyol teknik adam, diğer taraftan futbolcularını hazırlamaya çalışıyor. Sarıkırmızılı oyuncularla sık sık toplantı yapan İspanyol hocanın, öğrencilerine, "Bu durumda olmayı hak etmiyorsunuz. Kötü günleri hep birlikte atlatacağız. Göztepe maçını kazanalım, devamı gelecek" diye seslendiği öğrenildi.

DİĞER
Herkesten gizliyordu Hande Erçel hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Dünyanın en güzel kadını seçilmişti...
Kreşte akılalmaz son! 4 yaşındaki Bilge yemek yedikten sonra uyanamadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor