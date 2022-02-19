Galatasaray 'kenetlendi'! Domenec Torrent ve yönetim...

Aslantepe'de ıslıklanan ve sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan futbolcular da Göztepe maçına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor. Futbolcular, İzmir seyahati öncesinde bir araya gelerek yemek yiyecekleri öğrenildi. Oyuncular birlik beraberlik mesajı verecekler.

BERABER ATLATACAĞIZ

Galatasaray ile henüz galibiyeti bulunmayan Domenec Torrent ilk zaferini yaşamak için sıkı bir çalışma yapıyor. Bir yandan Göztepe'yi inceleyen ve taktik belirlemeye çalışan İspanyol teknik adam, diğer taraftan futbolcularını hazırlamaya çalışıyor. Sarıkırmızılı oyuncularla sık sık toplantı yapan İspanyol hocanın, öğrencilerine, "Bu durumda olmayı hak etmiyorsunuz. Kötü günleri hep birlikte atlatacağız. Göztepe maçını kazanalım, devamı gelecek" diye seslendiği öğrenildi.