GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent'ten flaş karar! Omar Elabdellaoui ve Erick Pulgar... (GS spor haberi)

G.Saray'a, birçok oyuncunun formsuz olduğu dönemde gelen, ancak ara transferde kadroya katılan isimlerin adaptasyon ve fiziksel açıdan hazır olmamaları nedeniyle takımda fazla değişiklik yapamayan teknik direktör Domenec Torrent, kafasındaki 11'i nihayet sahaya sürebilecek. Hürriyet'in haberine göre; İspanyol çalıştırıcı, pazartesi günü oynayacakları Göztepe maçında en az 3 değişiklik yapacak.

VAN AANHOLT KREDİSİNİ TÜKETTİ 1- Son maçlarda özellikle savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken ve Galatasaray'ın 'zayıf karnı' haline gelen sol bek Patrick Van Aanholt kızağa çekilecek. Galatasaray'ın puan kaybettiği Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor karşılaşmalarında yenilen gollerde hatalar yapan Hollandalı sol bekin yerine Ömer Bayram ilk 11'de sahaya çıkacak. Domenec Torrent'in Ömer tercihinde, ilk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma mecburiyetinin bulunması da önemli rol oynadı.