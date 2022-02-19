GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent'ten flaş karar! Omar Elabdellaoui ve Erick Pulgar... (GS spor haberi)

SAĞ BEKTE FORMA YÜZDE 90 OMAR'DA
3- Sağ bek oyuncularından Sacha Boey'in özellikle performansından hiç memnun olmayan Torrent'in ısrarlı talepleri sonucu yönetim, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini dondurup, Omar'a lisans çıkarmıştı. Geçirdiği kaza nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kalan Norveçli sağ bekin antrenmanlardaki performansını beğenen İspanyol teknik adam, Göztepe karşısında bu oyuncuya şans vermek istiyor. Torrent son anda karar değiştirmezse Omar, 14 ay sonra ilk 11'de forma giyecek.
TORRENT'İN BABEL ISRARININ GEREKÇESİ GOMIS
G.Saray'da son dönemin en çok merak edilen konulardan biri, teknik direktör Domenec Torrent'in Ryan Babel'i ilk 11'de oynatmasıydı. İspanyol çalıştırıcının konuyla ilgili sorulara, "Babel'in boyu uzun ve hava toplarında etkili olduğu için tercih ediyorum. Bu özellikleri sayesinde santrforumuz Gomis'e top indirip gol pozisyonu hazırlayacağını düşünüyorum" cevabını verdiği öğrenildi.
TORRENT'İN 11'İ: PENA · OMAR · MARCAO · NELSSON · ÖMER · PULGAR · BERKAN · CiCALDAU · BABEL · KEREM · GOMIS