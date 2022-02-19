Bu durumu düzelteceğiz

İtalyan direktör, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için de çok önemli bir fırsat, gurur duyuyorum. Ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanlarla toplantı

Başkan Burak Elmas, daha önce iki kez eski kulüp başkanları ve yöneticileriyle toplantı düzenlemişti. Burada kulübün önde gelen isimleriyle fikir alışverişi yapan Başkan Elmas'ın en kısa sürede organizasyonu tekrarlayacağı ifade edildi.