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SPOR HABERLERİ - Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile: İçerisinde bulunduğumuz durumu...

Spor haberi... Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz" dedi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 17:49 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 18:10
SPOR HABERLERİ - Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile: İçerisinde bulunduğumuz durumu...

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Sensibile, "Galatasaray'ın çok önemli tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

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