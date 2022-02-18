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SPOR HABERİ - Taraftar endişeli! Galatasaray'da Pasquale Sensibile tartışması

Spor haberi... Luis Campos'un önerdiği Pasquale Sensibile dün İstanbul'da Başkan Burak Elmas'la görüştü ve anlaşma sağlandı. İtalyan futbol adamın son olarak Serie C takımı Alessandria'da çalışması kafalarda büyük soru işareti yarattı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Taraftar endişeli! Galatasaray'da Pasquale Sensibile tartışması

Fatih Terim sonrası Florya'da büyük bir değişim başlatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, İstanbul'a getirdiği Pasquale Sensibile'nin yeni sportif direktör olduğunu resmen açıkladı.

SPOR HABERİ - Taraftar endişeli! Galatasaray'da Pasquale Sensibile tartışması

TARAFTAR ENDİŞELİ!
Takvim'in haberine göre; Türk futbolseverlere oldukça yabancı bir isim olan Pasquale Sensibile'nin kariyeri Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı. Çünkü İtalyan futbol adamının sportif direktörlük görevi yaptığı son iki takım Alessandria ve Trapani...

SPOR HABERİ - Taraftar endişeli! Galatasaray'da Pasquale Sensibile tartışması

Bu iki takım da Serie C yani 3. Lig takımları. Üstelik Sensibile, Alessandria'da 6 ay, Trapani'de ise 4 ay görev yapabildi. İtalyan futbol adamının kariyeri boyunca hiçbir görevinde 2 yıl kalamaması da dikkat çekiyor.

SPOR HABERİ - Taraftar endişeli! Galatasaray'da Pasquale Sensibile tartışması

Daha önce Roma'da iki dönem scout'luk görevlerini üstlenen Pasquale Sensibile son olarak P&P isimli ünlü menajerlik şirketinin sahibi Federico Pastorello'nun danışmanlığını üstlendi.

SPOR HABERİ - Taraftar endişeli! Galatasaray'da Pasquale Sensibile tartışması

BÜYÜK TECRÜBESİ VAR!
Başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu, Sensibile ile ilgili, " Sportif Direktörlük görevine, çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" dedi.

SPOR HABERİ - Taraftar endişeli! Galatasaray'da Pasquale Sensibile tartışması

Kalelioğlu, "Sportif Danışmanımız Campos, Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

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