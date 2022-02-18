"Kötü gidiş bitecek!"

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine röportaj verdi. 23 yaşındaki futbolcu, kulübe gelişinden takımın durumuna kadar birçok konu hakkında konuştu. Kerem, Fatih Terim'in direkt kendisiyle iletişime geçmesinden çok etkilendiğini söylerken, "Çocukluğumda Galatasaray'ı tutuyordum. Erzincan'dayken, Galatasaray isteyince kararı ailemle konuşarak aldım. Fatih Hoca, bizimle iletişime geçti. 21 yaşındaydım, daha fazla para veren kulüpler olmuştu ama ben kariyerim için Galatasaray'ı seçtim" ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ KONUŞUYORUZ

Takımın durumundan büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Kerem, "Her maçtan önce ve sonra konuşuyoruz. Bulunduğumuz durumu en fazla istemeyen biziz. Taraftarın üzüntüsüne biz de üzülüyoruz. O kadar kötü durumdayız ki hem taraftara hem de sevdiklerimize karşı mahcubuz. Şanssızlık da peşimizi hiç bırakmadı. Avrupa'da çok güzel maçlar çıkartıp, ligde puanlar kaybettik. Bunlar bizi çok düşürdü. Ancak profesyonel futbolcuysan bunlar bahane olamaz. Bu gidişatı sadece biz durdurabiliriz" dedi.

EN ZOR ANIMDI

Süper Lig'in ilk haftasında Giresun'da Marcao'nun saldırısına uğrayan Kerem, yaşanan olay hakkında, "Gerçekten zor bir andı. Aşmak zorundaydım. O konu ile ilgili çok da konuşmak istemiyorum ama aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim" dedi. Kerem, babasıyla eski günleri konuşup duygulandığını ifade ederken, "Milli takıma seçildikten sonra babama 'Hayal edebiliyor muydun bunu?' demiştim. Babam da bana "İnanmayacaksın ama ilkokulda oynadığın zaman bile bugünleri hayal edebiliyordum" dedi" yorumunu yaptı. Kerem, sadece sol kanatta değil forvet arkasında da oynayabileceğini sözlerine ekledi.

HARRY POTTER BENZETMESİ

Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter'a benzetilmesi ve gol sevinci hakkında ise şu ifadeleri kullandı: Bende 0.25 astigmat başlangıcı var. Gözlerim çok fazla yoruluyor, sulanıyor. Bu yüzden gözlerimi dinlendirmek amacıyla gözlük takıyorum. Oradan bir benzerlik oluşturdular. Bazen aile ve arkadaş ortamlarında da bana söylüyorlardı.