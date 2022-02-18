Galatasaray ve Antonio Conte Arturo Vidal transferi için karşı karşıya!

Sezon başında da Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için yeni bir gelişme yaşandı.
Sezon başında da Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için yeni bir gelişme yaşandı.
Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Arturo Vidal'in, her geçen gün talipleri artarken, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız için temaslarına devam ettiği ifade edildi.
CONTE RAKİP OLDU
Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray ile beraber Marsilya ve Aston Villa da Arturo Vidal'in transferi için devreye girdi.
Öte yandan Arturo Vidal'i, Inter'de beraber çalıştığı eski hocası Antonio Conte de istiyor. İtalyan teknik adamın, Vidal'i yönetimden özellikle istediği ve yıldız futbolcu için tüm birimlerini seferber edeceği kaydedildi.
TECRÜBE ABİDESİ
Daha önce Juventus, Bayern Münih, Barcelona gibi dünya devlerinde forma giyen Arturo Vidal, Şili milli takımı ile de 131 müsabakada forma giyerken 32 gol üretti.