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Galatasaray ve Antonio Conte Arturo Vidal transferi için karşı karşıya!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için sezon sonuna dair flaş bir iddia gündeme geldi. Daha önce de Inter'de forma giyen Şilili futbolcu Arturo Vidal, Galatasaray'ın gündemine gelirken bu kez transfere dair yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 18:41 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 19:04
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray ve Antonio Conte Arturo Vidal transferi için karşı karşıya!

Sezon başında da Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ve Antonio Conte Arturo Vidal transferi için karşı karşıya!

Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Arturo Vidal'in, her geçen gün talipleri artarken, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız için temaslarına devam ettiği ifade edildi.

Galatasaray ve Antonio Conte Arturo Vidal transferi için karşı karşıya!

CONTE RAKİP OLDU
Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray ile beraber Marsilya ve Aston Villa da Arturo Vidal'in transferi için devreye girdi.

Galatasaray ve Antonio Conte Arturo Vidal transferi için karşı karşıya!

Öte yandan Arturo Vidal'i, Inter'de beraber çalıştığı eski hocası Antonio Conte de istiyor. İtalyan teknik adamın, Vidal'i yönetimden özellikle istediği ve yıldız futbolcu için tüm birimlerini seferber edeceği kaydedildi.

Galatasaray ve Antonio Conte Arturo Vidal transferi için karşı karşıya!

TECRÜBE ABİDESİ
Daha önce Juventus, Bayern Münih, Barcelona gibi dünya devlerinde forma giyen Arturo Vidal, Şili milli takımı ile de 131 müsabakada forma giyerken 32 gol üretti.

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