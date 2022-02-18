Galatasaray ve Antonio Conte Arturo Vidal transferi için karşı karşıya!

Sezon başında da Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için yeni bir gelişme yaşandı.

Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Arturo Vidal'in, her geçen gün talipleri artarken, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız için temaslarına devam ettiği ifade edildi.