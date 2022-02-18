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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Junior Dina Ebimbe için devrede

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, devre arasında gündemine gelen PSG'li Junior Dina Ebimbe için temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 12:27
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Junior Dina Ebimbe için devrede

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ligdeki başarısızlığı Avrupa Ligi'nde telafi etmek isteyen sarı-kırmızılıların asıl hedefi önümüzdeki sezon.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Junior Dina Ebimbe için devrede

Yeni Asır'ın haberine göre; teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, devre arasında gündemine gelen PSG'li Junior Dina Ebimbe için temaslarını sıklaştırdı. Galatasaray 21 yaşındaki futbolcuyu Fransız devinden kiralamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Junior Dina Ebimbe için devrede

FRANSIZLAR SICAK BAKIYOR

Devre arasında transfere onay vermeyen PSG'nin de orta saha oyuncusu için Aslan'a sıcak baktığı ifade edildi. 21 yaşındaki yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte oynamayı istediği ve G.Saray'a olumlu görüş verdiği Fransız basınında gündeme geldi.

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