GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Junior Dina Ebimbe için devrede

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ligdeki başarısızlığı Avrupa Ligi'nde telafi etmek isteyen sarı-kırmızılıların asıl hedefi önümüzdeki sezon.

Yeni Asır'ın haberine göre; teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, devre arasında gündemine gelen PSG'li Junior Dina Ebimbe için temaslarını sıklaştırdı. Galatasaray 21 yaşındaki futbolcuyu Fransız devinden kiralamak istiyor.