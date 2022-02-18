GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Brezilya'da gündem oldu

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in başarısız performansı Brezilya'da da yankı uyandırdı. Galatasaray öncesi son olarak Flamengo'da çalışan ve aldığı kötü sonuçların ardından kulüpteki görevine son verilen Torrent'in Türkiye macerası da Brezilya'da gündem oldu.

Flamengo macerası başarısızlıkla sonuçlanan Torrent ile ilgili ESPN Brezilya'da yer alan haberde İspanyol teknik adamın Sarı-Kırmızılı kulüpte çıktığı 5 maçta da galibiyetle tanışamadığı ve Galatasaray'da 5 maçta galibiyet alamayan tek teknik direktör olarak tarihe geçtiği vurgulandı.