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GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Brezilya'da gündem oldu

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelmiş ve zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Domenec Torrent, çıktığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı. İspanyol teknik adamın bu performansı Brezilya'da gündem oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:15
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Brezilya'da gündem oldu

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in başarısız performansı Brezilya'da da yankı uyandırdı. Galatasaray öncesi son olarak Flamengo'da çalışan ve aldığı kötü sonuçların ardından kulüpteki görevine son verilen Torrent'in Türkiye macerası da Brezilya'da gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Brezilya'da gündem oldu

Flamengo macerası başarısızlıkla sonuçlanan Torrent ile ilgili ESPN Brezilya'da yer alan haberde İspanyol teknik adamın Sarı-Kırmızılı kulüpte çıktığı 5 maçta da galibiyetle tanışamadığı ve Galatasaray'da 5 maçta galibiyet alamayan tek teknik direktör olarak tarihe geçtiği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Brezilya'da gündem oldu

Takvim'in derlediği habere göre; Torrent'in Galatasaray'da bu alanda tersine bir rekor kırdığı aktarılırken, takımın da lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde kaldığı ve İspanyol çalıştırıcı için Türkiye'de işlerin istediği gibi gitmediği belirtildi.

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