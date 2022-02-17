Torrent’in kurtarıcısı

Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı İnaki Pena, İspanya basının da haber olmaya devam ediyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; tartışmaların odağındaki Domenec Torrent'in en başarılı hamlesi, transfer ettirdiği kaleci Pena oldu. 22 yaşındaki eldivenin takımın en formda ismi olduğu ifade edilirken, Torrent'in son 2 maçtaki kurtarıcısının Pena olduğu da vurgulandı.

FLORYA'YA KAPANDI

Cimbom'da dün yapılan idman öncesi Başkan Burak Elmas'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldiği öğrenildi. Teknik Direktör Domenec Torrent'in, tesislere kapandığı ve hummalı bir şekilde Göztepe maçında teknik analiz yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın daha fazla puan kaybına tahammülü yok.