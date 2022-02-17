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SPOR HABERİ - Sosyal hayatını sınırlandırdı! Taylan Antalyalı'ya psikolojik destek

Spor haberi... Kötü bir sezon geçiren ve geçen yılı mumla aratan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı’nın psikolojik destek aldığı öğrenildi. 27’lik futbolcu sosyal hayatını sınırladı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
SPOR HABERİ - Sosyal hayatını sınırlandırdı! Taylan Antalyalı'ya psikolojik destek

Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı geçen sezonki performansının çok uzağında kaldı. Hataları nedeniyle taraftarların ıslıkladığı 27 yaşındaki futbolcunun moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Milli futbolcunun, "Kendimden çok takıma üzülüyorum. Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Çok çalışıp, görev verildiğinde elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi. Sosyal hayatını sıfırladığı ve ev ile Florya arasında mekik dokuyan Taylan'ın bu süreçte psikolojik destek aldığı kaydedildi.

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