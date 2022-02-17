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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

Spor haberi... Galatasaray ligde büyük bir düşüş yaşarken 10.6 milyon Euro'ya mal olan ve takıma güç katması beklenilen Cicaldau son 7 maçta 1 gol, Morutan ise 10 maçta 1 asistlik katkı yapabildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

Galatasaray'ın bu sezon iki Rumen oyuncuya yaptığı dev yatırım karşılıksız çıktı. Geçmişte Hagi, Popescu, Rotariu, Filipescu, İllie gibi Rumen oyunculardan büyük katkı gören sarı-kırmızılı ekip, sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve sarı-kırmızılı takıma güç katması beklenilen Cicaldau için bonuslar ve menajer ücretleri hariç 6.5, Morutan içinse 4.1 milyon euro yatırıldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

İki orta sahadan 'Hagi' etkisi bekleniyordu ama meltem etkisi bile yaratamadılar.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

ŞANS BULAMIYOR
Cimbom tarihinin en kötü sezonunu geçirirken kurtarıcı olarak alınan iki Rumen futbolcunun performansı düştükçe düştü. Cicaldau son 7 maçta sadece 1 gol, artık ilk 11'e bile giremeyen Morutan ise son 10 maçta 1 asistlik katkı yapabildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

Morutan, son 5 maçta toplam 94 dakika şans bulabildi. İlk 11'deki yerini kaybeden Cicaldau da Kayseri maçında oyuna sonradan dahil oldu.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

31 dakika sahada kaldı ama maçı kurtaracak hamlede bulunamadı. 'Geleceğe yatırım' düşüncesiyle alınan iki futbolcu bu gidişle Galatasaray'ın unutmak istediği oyuncular arasındaki yerini alacak gibi...

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

NEDEN ALINDI?
Cicaldau bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistlik katkı yapabildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

Morutan'ın ise 21 maçta 3 gol, 3 asistlik performansı var. G.Saray'a transferleri her geçen biraz daha tepki çekmeye devam ediyor.

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