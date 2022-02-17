SPOR HABERİ - Galatasaray'ın kayıp Rumenleri! Hagi etkisi bekleniyordu

Galatasaray'ın bu sezon iki Rumen oyuncuya yaptığı dev yatırım karşılıksız çıktı. Geçmişte Hagi, Popescu, Rotariu, Filipescu, İllie gibi Rumen oyunculardan büyük katkı gören sarı-kırmızılı ekip, sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve sarı-kırmızılı takıma güç katması beklenilen Cicaldau için bonuslar ve menajer ücretleri hariç 6.5, Morutan içinse 4.1 milyon euro yatırıldı.
İki orta sahadan 'Hagi' etkisi bekleniyordu ama meltem etkisi bile yaratamadılar.