SPOR HABERİ - Galatasaray'da Göztepe alarmı! İşte Domenec Torrent'in yeni planı

Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan Galatasaray yüzünü Göztepe maçına çevirdi. 14 haftada tek galibiyet alan ve son 6 maçta sadece 2 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, küme düşme hattına 3 puan uzaklıkta yer alıyor. Teknik Direktör Domenec Torrent, Göztepe'yi mercek altına alırken, İzmir ekibinin oynadığı hücum futbolu İspanyol çalıştırıcıyı tedirgin etti. Sıralamada direkt rakiplerinden biriyle oynayacak Cimbom'da Torrent, rakibin tehlikeli hücum hattına önlemler alacak ve kanatlardan Göztepe'yi yıkmaya çalışacak. Torrent'in bir kez daha kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı da öğrenildi. Takımın başında 5 maça çıkan İspanyol çalıştırıcı, henüz iki kez üst üste aynı kadroyla oyuncuları sahaya sürmedi.

EMRE VE PULGAR İLK 11'E

Kayserispor maçında Emre Kılınç rahatsızlandığı için formasını Babel'e bırakmıştı. Torrent de, "Emre oynayabilseydi Pulgar'ı da oynatacaktım. Yabancı sınırına takıldı" demişti. İspanyol hoca, bu kez iki futbolcuya görev verecek. Kalede yine Pena oynayacak ve savunma dörtlüsü de değişmeyecek. Boey, Nelsson, Marcao ve Aanholt'tan kurulu düzeni sezon sonuna kadar korumak isteyen Torrent, orta alanda Pulgar-Berkan ikilisini değerlendirecek. Kanatlarda Kerem ile Emre Kılınç'ın yeri garanti. Cimbom hücum planını bu ikili üzerinden kuracak ve rakibini kanatlardan vuracak. Torrent'in ileri uçta ise son maçta gol atan Mostafa'yı kullanması ve Gomis'i yedeğe çekmesi bekleniyor.

ÇİFT FORVETİ BEĞENMEDİ

Torrent'in taktik antrenmanlarda Mostafa Mohamed ve Bafetimbi Gomis'i yan yana denediği öğrenildi. Ancak iki futbolcunun hücum presinin yeterli olmadığı ve orta sahadan top çıkarma konusunda sıkıntı yaşanacağı için bu tercihten vazgeçtiği kaydedildi.

TEK FORMA İKİ ADAY

Torrent'in taktik idmanlarda Mostafa Mohamed'in arkasında iki ismi denediği öğreldi. Bu bölgede Cicaldau ile Feghouli'ye şans veren İspanyol hoca son kararını hafta sonu verecek. Cicaldau son maç yedekti, Feghouli ise ilk 11'de görev yapmıştı.

'TOPU HIZLI ÇEVİRİN' TALİMATI

Cimbom, son oynadığı Kayserispor maçında sağlı, sollu toplam 27 orta açtı. Aslan 11 isabet kaydetti, golü de Mostafa'nın kafa vuruşuyla buldu. Ancak Torrent'in ceza sahası içinde çoğalmadan orta açılmasını istemediği öğrenildi. İspanyol hoca, topu hızlıca çevrilmesi talimatını verdi.