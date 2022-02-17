GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu!

Süper Lig'de bu sezon kötü bir grafik çizen ve düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da takımın aksine Kerem Aktürkoğlu yükselen performansıyla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de bu sezon kötü bir grafik çizen ve düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da takımın aksine Kerem Aktürkoğlu yükselen performansıyla dikkat çekiyor.
Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen genç yıldız, sezonun ilk yarısında oynadıkları GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Marcao'nun saha içinde saldırısına maruz kalmıştı.
Daha sonra Brezilyalı stoperin özür dilemesiyle barışan Kerem Aktürkoğlu, yaşanan süreçle ilgili kulüp dergisine verdiği röportajda ilk kez konuştu.
Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray'da en zorlandığın anlar Marcao ile kavga ettiğin anlar mıydı?" şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:
Gerçekten zor bir andı. Aşmak zorundaydım çünkü. O konu ile ilgili hiç konuşmadım çok da konuşmak istemiyorum ama o konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim.
23 yaşındaki genç yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 karşılaşmada 9 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.