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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın formda ismi Kerem Aktürkoğlu kulüp dergisine verdiği röportajda, sezonun ilk yarısında oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Marcao ile saha içinde yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:46
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu!

Süper Lig'de bu sezon kötü bir grafik çizen ve düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da takımın aksine Kerem Aktürkoğlu yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu!

Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen genç yıldız, sezonun ilk yarısında oynadıkları GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Marcao'nun saha içinde saldırısına maruz kalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu!

Daha sonra Brezilyalı stoperin özür dilemesiyle barışan Kerem Aktürkoğlu, yaşanan süreçle ilgili kulüp dergisine verdiği röportajda ilk kez konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu!

Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray'da en zorlandığın anlar Marcao ile kavga ettiğin anlar mıydı?" şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu!

Gerçekten zor bir andı. Aşmak zorundaydım çünkü. O konu ile ilgili hiç konuşmadım çok da konuşmak istemiyorum ama o konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Marcao ile yaşadığı kavgayla ilgili ilk kez konuştu!

23 yaşındaki genç yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 karşılaşmada 9 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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