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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Fernando Muslera paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, sosyal medya hesabından uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan kalecisi Fernando Muslera'nın geri dönüşünü müjdeleyen bir video paylaştı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:23
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Fernando Muslera paylaşımı!

Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüş için gün sayıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan kalecisi Fernando Muslera'nın geri dönüşünü müjdeleyen bir video paylaştı.

Ligin ilk yarısında oynanan Sivasspor maçında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışıp sakatlanan Uruguaylı file bekçisi, uzun bir süredir forma giyemiyordu. Muslera'nın yerine Barcelona B takımının genç kalecisi Inaki Pena'yı kiralanmıştı.

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