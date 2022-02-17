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GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün şubat sayısına konuşan Danimarkalı savunmacı birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu. Takım olarak üzerlerinde oluşan baskıyı sevdiğini ifade eden Nelsson, eski hocası Fatih Terim ve şu an görevde bulunan teknik direktör Domenec Torrent'i karşılaştırdı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:25
GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

6 aydır Galatasaray'dasın; geldiğinde karşılaştığın ortamı nasıl buldun?
Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Bir kere kulübün büyüklüğü benim için müthişti. Galatasaray'da oynayan futbolcular için var olan baskı ortamı da doğrusu bana çok güzel geldi. Ben şöyle bakıyorum: Bu tip bir baskı ortamı, taraftardan olsun, medyadan olsun, bence bir ayrıcalık. Her zaman bulunamaz böyle ortam. Belki de geldiğim yerdeki sakin ortamla karşılaştırıldığında, ben bu yeni ortamı çok sevmiş olabilirim.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

Galatasaray'ı seviyorum, üzerimizdeki baskıyı seviyorum, bu çılgınca ortamı seviyorum. Bir futbolcunun kendisini geliştirmesi için büyük bir fırsat. Elbette, ligde şampiyonluk mücadelesi de veriyor olsaydık çok daha müthiş olacaktı. Ama bu futbol, bazen böyle de olabiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

İstanbul'u da sevdin mi?
Evet, İstanbul'u çok sevdim. Bazen kız arkadaşım ve ailem de buraya geliyor. Onlarla beraber İstanbul'u keşfetmeyi, gezmeyi de çok seviyoruz. Türkler çok sıcakkanlı, arkadaş canlısı insanlar. Gerçekten burada olmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan çok mutluyum, elbette trafik hariç.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

"BENİ ETKİLEMEZ"
Birlikte oynadığın oyuncu senin oyununu etkiliyor mu?
Kesinlikle etkilemez. Hem Marcao hem de Alpaslan'la oynuyorum. Benim i,çin fark etmiyor ama Marcao ile oynama pratiğimiz çok gelişti. Çok iyi anlaşıyoruz onunla. Marcao çok fantastik bir oyuncu. Sadece saha içinde değil, saha dışında da öyle. Benim de çok iyi arkadaşım. Ama dediğim gini benim için yanımda kimin olduğu önemli değil.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

"FUTBOLDA BU VAR"
Geldiğinden beri Galatasaray'da bayağı sıkıntılı bir dönem yaşıyorsunz, epey değişiklik oluyor. Ne düşünüyorsun?
Futbol bu. Fatih Terim'i seviyorum. Ona hala büyük bir saygımız var ama futbol bu. Yeni teknik direktör getirmek biz futbolcuların işi değil. Futbolcu olarak bizim yapabileceğimiz değişikliğe adapte olmak ve yeniliği kabul etmek. Bugün yaptığımız da bu.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

Fatih Terim'i çok seviyor ve saygı duyuyoruz ama yeni durumu kabul ediyoruz ve biz kulüp için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkes, taraftarlar, yorumcular istediğini söyleyebilir ama hepimizin kulüp için bir arada olması lazım ve artık bu tartışmaları bitirmek için de maçları kazanmamız lazım.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

"HOCALAR ARASINDA KÜÇÜK FARK VAR"
İki hoca arasında oynattığı sistem farkı var mı?
Küçük farklılıklar var. Temelde aynı ama Domenec biraz farklı oynatmak istiyor. Fatih Terim'e de, Domenec Torrent'e de büyük saygımız var. Kazanma mantalitesi ve disiplin. İhtiyacımız olan bu ve Domenec hepimiz için mükemmel bir hoca. Koçluğunu da seviyorum, ayrıca yardımcıları da çok iyi. Riera da geldi. Domenec'in çok iyi yardımcı ekibi var.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

"MANTALİTE İLE İLİŞKİLİ"
Avrupa'da farklı Türkiye'de farklı performans gösteriyor takım? Sence bunun nedeni nedir?
Sanırım bana göre bunun nedeni mantalite ile ilişkili. Biliyorum geleli 6 ay oldu ve genç bir futbolcuyum ama bana göre bu açıdan eksiklik var. Her gün sürekli gelişmeye yönelik çalışmaya devam etmek; Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpte olduğunun farkında olmak; maçları kazanmak lazım. Her maçta elinden gelenin verebilirsek bunu başarabiliriz.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

Bunu yapamazsak, ki bu da olabilir, o zaman Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamamamız gerekir. Dolasıyla mantalite burada çok öne çıkıyor hem bireysel hem de takım olarak. Her gün birbirimiz için savaşmalıyız, birbirimizi zorlamalıyız. Biz kendi kalitemizi aslında gösterdik.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

"EMİNİM Kİ BU DURUMU AŞACAĞIZ"
Marsilya maçlarında, Lazio maçlarında nasıl oynadığımızı, nasıl oyuncular olduğumuzu herkes gördü. Marsilya maçının ilk yarısında adamları resmen öldürdük. Ama ardından ligde puanlar kaybettik. Bu bana anlamsız geliyor. Kafayı değiştirmek, bir sonraki maça çevirmek o kadar zor olmamalı. Takım olarak bunu yapabilmeliyiz. Şu an bu süreci yaşıyoruz. Eminim ki maçları kazanarak bunu aşacağız.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

"TIRMANMA BAŞLAYACAK"
Ligin geri kalanı için ne düşünüyorsun, tırmanma başlayacak mı?
Kesinlikle başlayacak. Dördüncü, beşinci sırayla aramızda 10-11 puan fark var biz bunu yapabilecek kalitede bir takımız. Kazanma mantalitesini tekrardan edinmemiz lazım. Daha önce bunu gösterdik. Kulübün tarihinde de bunu gösteren takımın oyuncusuyuz. Galatasaray bu ülkenin en iyi takımı. Avrupa'da zaten biz bunu gösterdik, en iyi takımları grupta geride bırakmayı başardık. Şu an bizde bir özgüven kaybı var. Kazanıp tırmanışa geçmemiz şart. Asla geç kalmadık, hala yapabiliriz.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

GALATASARAY TARAFTARI HAKKINDA...
Galatasaray taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?
Galatasaray'a gelmeden önce (Avrupa'da bizim takıma Gala denir, biliyorsunuz) taraftarı hakkında elbette bilgim vardı. Ne kadar ateşli olduklarını seyrettiğim videolardan görebiliyordum. Gerçekten olağanüstü bir taraftarı var kulübün. Şu an onları çok iyi anlayabiliyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan memnun değiller. Bu konuda kendi payıma bütün sorumluluğu kabul ediyorum.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

Bu sezon çok maç kaybettik, onları çok üzdük. Sahadan çıkarken 30-35 bin kişinin bize öfkeli tezahüratlarını çok iyi anlıyorum ama şunu da hep aklımda tutuyorum: Her zaman bir sonraki maç var. Her zaman elimdekinin en iyisini sahada vermeye çalışıyorum, beni kabul ettiklerini hissediyorum.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

"SOSYAL MEDYAYI TAKİP ETMİYORUM"
Sosyal medyayı hiç takip etmiyorum. Orada yazılanlar değil, tribünlere gelenlerin tepkileri önemli. Onlarla sanırım iyi bir ilişkim var. Şu an zorlu günler yaşıyoruz. Evet, kazanamıyoruz. İşimizi iyi yapamıyoruz bu günlerde... Galatasaray her zaman birinci sırada olmalı ya da şampiyonluk mücadelesi vermeli. Normal olan o.

GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

Geçen ay çok fazla değişiklik oldu. Yeni teknik direktör, yeni ekip, yeni arkadaşlar geldi. Bazıları bizden ayrıldı. Çok şey oldu. Bunu kabul etmeliyiz, hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bu sezon alışılmadık oldu maalesef. Artık kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanmalıyız. Ama gelecek sezon takım kurulmuş olacak ve kazanma karakterini sergilemeye başlayacak. Hem ligde hem de Avrupa'da...

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