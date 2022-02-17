GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

"BENİ ETKİLEMEZ"

Birlikte oynadığın oyuncu senin oyununu etkiliyor mu?

Kesinlikle etkilemez. Hem Marcao hem de Alpaslan'la oynuyorum. Benim i,çin fark etmiyor ama Marcao ile oynama pratiğimiz çok gelişti. Çok iyi anlaşıyoruz onunla. Marcao çok fantastik bir oyuncu. Sadece saha içinde değil, saha dışında da öyle. Benim de çok iyi arkadaşım. Ama dediğim gini benim için yanımda kimin olduğu önemli değil.

"FUTBOLDA BU VAR"

Geldiğinden beri Galatasaray'da bayağı sıkıntılı bir dönem yaşıyorsunz, epey değişiklik oluyor. Ne düşünüyorsun?

Futbol bu. Fatih Terim'i seviyorum. Ona hala büyük bir saygımız var ama futbol bu. Yeni teknik direktör getirmek biz futbolcuların işi değil. Futbolcu olarak bizim yapabileceğimiz değişikliğe adapte olmak ve yeniliği kabul etmek. Bugün yaptığımız da bu.