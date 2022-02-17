GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Saygımız var ama..."

6 aydır Galatasaray'dasın; geldiğinde karşılaştığın ortamı nasıl buldun?
Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Bir kere kulübün büyüklüğü benim için müthişti. Galatasaray'da oynayan futbolcular için var olan baskı ortamı da doğrusu bana çok güzel geldi. Ben şöyle bakıyorum: Bu tip bir baskı ortamı, taraftardan olsun, medyadan olsun, bence bir ayrıcalık. Her zaman bulunamaz böyle ortam. Belki de geldiğim yerdeki sakin ortamla karşılaştırıldığında, ben bu yeni ortamı çok sevmiş olabilirim.
Galatasaray'ı seviyorum, üzerimizdeki baskıyı seviyorum, bu çılgınca ortamı seviyorum. Bir futbolcunun kendisini geliştirmesi için büyük bir fırsat. Elbette, ligde şampiyonluk mücadelesi de veriyor olsaydık çok daha müthiş olacaktı. Ama bu futbol, bazen böyle de olabiliyor.
İstanbul'u da sevdin mi?
Evet, İstanbul'u çok sevdim. Bazen kız arkadaşım ve ailem de buraya geliyor. Onlarla beraber İstanbul'u keşfetmeyi, gezmeyi de çok seviyoruz. Türkler çok sıcakkanlı, arkadaş canlısı insanlar. Gerçekten burada olmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan çok mutluyum, elbette trafik hariç.