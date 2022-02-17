GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte muhtemel takımlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider bir şekilde çıkan fakat Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider bir şekilde çıkan fakat Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi.
Son 16'ya kalan takımlardan temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı merak ediliyor.
Dünya devlerinin karşılaşcak play-off maçlarınınn ilk ayağı da başlıyor. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmalardan galip çıkacak takımlardan biriyle eşleşecek.
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin çıkacağı karşılaşmalar:
Barcelona-Napoli
Dortmund-Rangers
Atalanta-Olimpiakos
Porto-Lazio
Zenit-Betis
Sevilla- Zagreb
Leipzig- Sociedad
Sheriff- Braga