Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte muhtemel takımlar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte muhtemel takımlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider bir şekilde çıkan fakat Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. Son 16'ya kalan takımlardan temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı merak ediliyor. Dünya devlerinin karşılaşcak play-off maçlarınınn ilk ayağı da başlıyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:58
GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte muhtemel takımlar... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider bir şekilde çıkan fakat Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte muhtemel takımlar... (GS spor haberi)

Son 16'ya kalan takımlardan temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte muhtemel takımlar... (GS spor haberi)

Dünya devlerinin karşılaşcak play-off maçlarınınn ilk ayağı da başlıyor. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmalardan galip çıkacak takımlardan biriyle eşleşecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor