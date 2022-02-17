Fransızlardan flaş Fatih Terim ve Galatasaray yorumu!

Süper Lig'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Galatasaray, Fransız basınında da gündem oldu. İşte 3 büyüklerin son durumunun değerlendirildiği o yazıdaki Galatasaray kısmı;

"Galatasaray'ın geçirdiği sezon 'kriz' ile anlatılamayacak kadar kötü durumda. Sarı kırmızılılar endişe verici bir şekilde kümede kalma mücadelesi veriyor.