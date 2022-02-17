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Fransızlardan flaş Fatih Terim ve Galatasaray yorumu!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, yabancı basında da gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'deki son durumu değerlendiren Fransızlar, Galatasaray ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:30
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fransızlardan flaş Fatih Terim ve Galatasaray yorumu!

Süper Lig'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Galatasaray, Fransız basınında da gündem oldu.

İşte 3 büyüklerin son durumunun değerlendirildiği o yazıdaki Galatasaray kısmı;

Fransızlardan flaş Fatih Terim ve Galatasaray yorumu!

"Galatasaray'ın geçirdiği sezon 'kriz' ile anlatılamayacak kadar kötü durumda. Sarı kırmızılılar endişe verici bir şekilde kümede kalma mücadelesi veriyor.

Fransızlardan flaş Fatih Terim ve Galatasaray yorumu!

Aslan, son 15 maçının yalnızca 2'sini kazanırken 2022'de galibiyetle tanışamadı. Fatih Terim'in ocak ayının başında görevden alınması hiçbir şeyi değiştirmedi. Takım o zamandan beri çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı.

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