Fransızlardan flaş Fatih Terim ve Galatasaray yorumu!

Süper Lig'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Galatasaray, Fransız basınında da gündem oldu.
İşte 3 büyüklerin son durumunun değerlendirildiği o yazıdaki Galatasaray kısmı;
Süper Lig'de bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Galatasaray, Fransız basınında da gündem oldu.
İşte 3 büyüklerin son durumunun değerlendirildiği o yazıdaki Galatasaray kısmı;
"Galatasaray'ın geçirdiği sezon 'kriz' ile anlatılamayacak kadar kötü durumda. Sarı kırmızılılar endişe verici bir şekilde kümede kalma mücadelesi veriyor.
Aslan, son 15 maçının yalnızca 2'sini kazanırken 2022'de galibiyetle tanışamadı. Fatih Terim'in ocak ayının başında görevden alınması hiçbir şeyi değiştirmedi. Takım o zamandan beri çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı.
Bu düşüşe paralel olarak Galatasaray Avrupa'da ise parlamayı başardı. Türk takımı, tek bir maç bile kaybetmeden Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi."