Psikolojisi bozuldu

Galatasaray kazanamıyor. Lider Trabzon'un 31 puan gerisinde... Şampiyonluk ihtimali yok. Ligin alt sıralarına demir attı ve kümede kalabilecek mi zaman gösterecek! Cimbom'un bu kötü performansı psikologların da dikkatini çekerken psikologlar futbol takımının genel durumu için "Anksiyete bozukluğu" teşhisi koydu.

Oyuncuların aşırı endişe yaşaması nedeniyle başarılı olamadığı ifade edilirken 'tedirginlik hissi'nin de çok yüksek olduğu belirtildi. 'Savaş ya da kaç' şeklinde tanımlanan duruma göre maça hızlı başlayan futbolcular, amaçlarına ulaşamayınca, geri adım atıyor ve rakibe teslim oluyor.