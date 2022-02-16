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Galatasaray Okay’ı sordu

Okay Yokuşlu temsilciliğini üstlenen Batur Altıparmak, oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi. Altıparmak, 'Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldınız mı?' diye sorulması üzerine, "Evet... Avrupa'da devam etme ihtimalini sordular. Ama ben oyuncum Avrupa'da devam etme şansına sahipse, Türkiye'deki kaos ortamına sokmak istemiyorum" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray Okay’ı sordu
Okay Yokuşlu temsilciliğini üstlenen Batur Altıparmak, oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi. Altıparmak, 'Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldınız mı?' diye sorulması üzerine, "Evet... Avrupa'da devam etme ihtimalini sordular. Ama ben oyuncum Avrupa'da devam etme şansına sahipse, Türkiye'deki kaos ortamına sokmak istemiyorum" diye konuştu.
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