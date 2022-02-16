GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Galatasaray ligde yabancı futbolcuların gol sayısına bakıldığında en kötü 4. takım durumunda. Sarı-kırmızılılar bu alanda sadece Kasımpaşa, Çaykur Rize ve Yeni Malatya'yı geçebildi.

Geçen sezona bakıldığında Galatasaray'ın bu alanda yaşadığı büyük sıkıntı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Cimbom geçen sezon yabancı futbolcularından 50 gollük katkı almıştı.