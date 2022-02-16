GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Çok büyük bir kaos ortamının içindeki Galatasaray ciddi anlamda düşme korkusunu yakından yaşıyor. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılarda birçok futbolcu hedef tahtasına oturtulurken, özellikle yabancıların skor katkısı vermekte çok zorlanması dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın Muslera ve Pena dışında kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcusunun bu sezon Süper Lig'deki performansı sadece 18 gol oldu.
Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed 6, Cicaldau 4, Morutan 3, Feghouli 2, Mbaye Diagne 2 ve Christian Luyindama ise 1 gol kaydetti.