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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, istatistiklerde de alt sıralarda yer alıyor. Sarı-kırmızılıların, yabancı oyuncularından aldığı gol katkısında birçok takımın gerisinde kalması dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:04
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Çok büyük bir kaos ortamının içindeki Galatasaray ciddi anlamda düşme korkusunu yakından yaşıyor. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılarda birçok futbolcu hedef tahtasına oturtulurken, özellikle yabancıların skor katkısı vermekte çok zorlanması dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Galatasaray'ın Muslera ve Pena dışında kadrosunda yer alan 12 yabancı futbolcusunun bu sezon Süper Lig'deki performansı sadece 18 gol oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed 6, Cicaldau 4, Morutan 3, Feghouli 2, Mbaye Diagne 2 ve Christian Luyindama ise 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Galatasaray ligde yabancı futbolcuların gol sayısına bakıldığında en kötü 4. takım durumunda. Sarı-kırmızılılar bu alanda sadece Kasımpaşa, Çaykur Rize ve Yeni Malatya'yı geçebildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Geçen sezona bakıldığında Galatasaray'ın bu alanda yaşadığı büyük sıkıntı daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Cimbom geçen sezon yabancı futbolcularından 50 gollük katkı almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı oyuncularından gol katkısı alamıyor!

Ligde bu sezon yabancılarından en çok gol katkısı alan takım ise lider Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerde yabancılar tam 38 gole imza attı. Beşiktaş'ın yabancıları 29, Fenerbahçe'nin yabancıları ise 27 gol kaydetti.

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