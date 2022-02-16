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Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!

Galatasaray'ın Portekizli futbol aklı, yeni sezon için kolları sıvadı. Torrent'i yetersiz bulan Campos'un yeni sezon için aklındaki teknik adamın, Monaco'da birlikte çalıştığı Jardim olduğu belirtiliyor. Sorunlar yaşadığı Suudi kulübü Al Hilal'den ayrılığı dün resmileşen 47 yaşındaki Portekizli hoca ile ilgili kararı Başkan Elmas verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:56
Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!

Fatih Terim'le olaylı bir şekilde yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da teknik adamlık koltuğuna oturan Domenec Torrent kısa sürede kredisini tüketti. Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 5 maçtan 3 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan İspanyol hocanın Galatasaray'daki ömrünün çok uzun olması beklenmiyor.

Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!

MONACO'YA GETİRMİŞTİ

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos'un da Torrent'le ilgili yönetime olumsuz bir rapor verdiği kulislerde konuşuluyordu. Alınan bilgilere göre yeni sezonun planlanması için kolları sıvayan Portekizli futbol adamının aklındaki hocayı Takvim ortaya çıkardı. Campos'un Monaco'da 2014-2016 yılları arasında beraber çalıştığı Leonardo Jardim'in ismini Başkan Burak Elmas'a verdiği öğrenildi.

Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!

Uzun süredir Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'de mutsuz olduğu konuşulan Portekizli hocanın ayrılığı dün resmileşti. 2014 yılında Campos tarafından Monaco'ya getirilen Leonardo Jardim 4 sezon çok başarılı bir performans sergilemişti. 2016-17 sezonunda Ligue 1'de şampiyonluk kupasını kaldıran 47 yaşındaki hoca Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finali görerek alkış toplamıştı.

Campos Galatasaray'a o ismi getirecek!

REFERANSI ÇOK OLUMLU

Portekizli teknik adam daha önce de Sporting Lizbon, Olympiakos ve Braga'da da başarıyla görev yapmıştı. Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşmede Leonardo Jardim'le ilgili çok olumlu bir referans verdiği belirtiliyor. Genç teknik adam konusundaki kararı ise önümüzdeki dönemde Başkan Burak Elmas verecek.

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