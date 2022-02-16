Burak Elmas'a kritik Torrent sorusu!

Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan ve Domenec Torrent ile devam eden sarı-kırmızılı kulüpte değişen bir şey olmadı. Hatta her şey daha da kötüye gitmeye devam etti.
Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan ve Domenec Torrent ile devam eden sarı-kırmızılı kulüpte değişen bir şey olmadı. Hatta her şey daha da kötüye gitmeye devam etti.
İspanyol teknik adam çıktığı 5 karşılaşmada sadece 2 puan alabilirken sarı-kırmızılı takım tarihinin en kötü sonuçlarını her geçen gün biraz daha geliştirmeye devam ediyor.
Son olarak evinde Kayserispor'a da puan kaptıran Galatasaray'ın 25. hafta sonunda düşme hattıyla arasında sadece 3 puan var. Bununla birlikte takımın önünde dört zorlu ve kritik karşılaşma bulunuyor.
İşte bu durum endişeleri daha da artırırken yöneticileri de harekete geçirdi. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında sarı-kırmızılı takımın aldığı kötü sonuçlar masaya yatırılırken Domenec Torrent'in performansı da tartışıldı. İspanyol hocanın geldiği günden bu yana takıma katkı yapamadığı, oyuncuları harekete geçiremediği dile getirildi.
Ayrıca Başkan Burak Elmas'a da inadından vazgeçmesi çağrısı yapıldı. "Galatasaray'ı düşüren başkan olarak tarihe geçmek istemiyorsan yol yakınken, Domenec Torrent'le yolları ayıralım!" denildi. Elmas'ın net bir yanıt vermediği ama artık değişikliğe sıcak baktığı bildirildi.