Haberler Galatasaray Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

Son dakika spor haberi: Kötü sonuçlar sonrası sarı-kırmızılı tribünler “Yönetim istifa” diye bağırmıştı. Üyeler de sosyal medyadan açık şekilde “İbra etmeyeceğiz” tweetleri atıyor. Zor günler geçiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İbra edilmezsem başkaları gibi yapmam, giderim" demişti. Sarı- kırmızılı yönetimi, mart ayında oldukça zorlu geçecek bir genel kurul bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

Burak Elmas büyük destekle oturduğu başkanlık koltuğunda sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme hattından sadece 3 puan yukarıda bulunan Galatasaray'ın kötü gidişatı üzerine tribünler tamamen Elmas'a sırtını döndü.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

Son olarak Kayserispor mücadelesinde tribünlerden uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Yönetime sadece taraftarlar değil, üyelerden de ciddi tepki var.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

Birçok üye sosyal medyadan açık açık mart ayındaki genel kurulda, Başkan Burak Elmas ve yönetimini idari yönden ibra etmeyeceklerini bildiriyor. Sarı- kırmızılı yönetimi, Mart ayında oldukça zorlu geçecek bir genel kurul bekliyor.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

İBRA EDİLMEZSEM GİDERİM DEMİŞTİ
Burak Elmas, kısa süre önce katıldığı televizyon programında ibra konusu açılınca "İbrayı bir tehlike olarak görmüyorum. İbra edilmezsem başkaları gibi yapmam, giderim" demişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının genel kurula kadar seçim kararı almazsa olası ibrasızlığın ardından bu yönde bir tercih kullanabileceği belirtildi.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

HER BRANŞTA BAŞARISIZLIK
Cimbom'da kötü giden tek branş futbol şubesi değil. Basketboldan voleybola kadar birçok branşta sarı-kırmızılılar başarısız sonuçlar alıyor.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

FUTBOL TAKIMI: Süper Lig'de 13. sırada ve küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında. Tarihin en kötü sezonu.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

ERKEK BASKETBOL: En çok beğenilen ekip. Ancak onlar da ligde 6. basamaktalar. Son maçlarda kötü sonuçlar geldi. KADIN basketbol: Bir döneme ambargo koyan kadın basketbol takımı bu sezon ligde 8. sırada. Zirve iddiası taşımıyor.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

ERKEK VOLEYBOL: Filede Aslan, Efeler Ligi'nde 6. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

KADIN VOLEYBOL: Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi'nde 5. basamakta bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor