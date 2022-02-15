Galatasaray'da kriz büyüyor! Seçim kararı...

Burak Elmas büyük destekle oturduğu başkanlık koltuğunda sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme hattından sadece 3 puan yukarıda bulunan Galatasaray'ın kötü gidişatı üzerine tribünler tamamen Elmas'a sırtını döndü.
Burak Elmas büyük destekle oturduğu başkanlık koltuğunda sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme hattından sadece 3 puan yukarıda bulunan Galatasaray'ın kötü gidişatı üzerine tribünler tamamen Elmas'a sırtını döndü.
Son olarak Kayserispor mücadelesinde tribünlerden uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Yönetime sadece taraftarlar değil, üyelerden de ciddi tepki var.
Birçok üye sosyal medyadan açık açık mart ayındaki genel kurulda, Başkan Burak Elmas ve yönetimini idari yönden ibra etmeyeceklerini bildiriyor. Sarı- kırmızılı yönetimi, Mart ayında oldukça zorlu geçecek bir genel kurul bekliyor.