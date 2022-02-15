Galatasaray'da işler karıştı! Futbolcular Domenec Torrent'ten rahatsız

Galatasaray'a ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak geleceği söylenen, Terim'in görevine son verilmesinin ardından ise teknik direktör olarak göreve başlayan Domenec Torrent'in takımın üzerindeki otoritesinin zayıf olduğu ve futbolcular arasında disiplini sağlamakta zorlandığı öne sürülüyor.

ZAMAN ALEYHİNE İŞLİYOR

Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmadığı iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde İspanyol çalıştırıcı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.