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Galatasaray'da işler karıştı! Futbolcular Domenec Torrent'ten rahatsız

Galatasaray'da son dakika haberi... İspanyol hoca Domenec Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmayan futbolcular rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı. Aldığı kötü sonuçlar sonrası kredisi azalan Torrent'in görevine son verileceği iddiaları da otoritesini sarstı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da işler karıştı! Futbolcular Domenec Torrent'ten rahatsız

Galatasaray'a ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak geleceği söylenen, Terim'in görevine son verilmesinin ardından ise teknik direktör olarak göreve başlayan Domenec Torrent'in takımın üzerindeki otoritesinin zayıf olduğu ve futbolcular arasında disiplini sağlamakta zorlandığı öne sürülüyor.

Galatasaray'da işler karıştı! Futbolcular Domenec Torrent'ten rahatsız

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Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmadığı iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde İspanyol çalıştırıcı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.

Galatasaray'da işler karıştı! Futbolcular Domenec Torrent'ten rahatsız

Takvim'in haberine göre, İspanyol hocanın antrenman sisteminden memnun olmayan futbolcular rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı Ayrıca alınan kötü sonuçlar sonrası takımdaki geleceği tartışılan Torrent'in görevine son verilebileceği iddiaları da İspanyol hocanın Florya'daki otoritesini zayflatıyor.

Galatasaray'da işler karıştı! Futbolcular Domenec Torrent'ten rahatsız

Torrent G.Saray'da sportif direktör olmadığı için zorlanıyor. Terim sonrası Florya'da disiplini sağlayacak bir sportif direktör eksikliği yaşanıyorYönetimin de ayrılık haberleri ile ilgili bir açıklama yapmamasının Torrent'in takımın üzerinde hakimiyet kurmasını engellediği düşünülüyor.

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