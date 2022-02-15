Galatasaray'da Domenec Torrent’e son şans! Tek ihtimali kaldı

İspanyol çalıştırıcı 'son şans' olarak bu 2 mücadelede de istenilen sonuçları alamazsa yollar ayrılacak. Çünkü Galatasaray bu kritik dönemdeki 2 maçtan galibiyet çıkaramadığı takdirde küme düşme hattına girme ihtimali yükselecek. Torrent'in de yardımcılarıyla kafa kafaya vererek maç analizleri yaptığı kaydedildi.