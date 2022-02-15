Galatasaray'da Domenec Torrent’e son şans! Tek ihtimali kaldı

Galatasaray küme düşme tehlikesini yakından hisseden takımlardan biri... Kötü gidişat sonrasında Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine Pep Guardiola'nın futbol aklı olarak tanıtılan Domenec Torrent gelmişti. Ancak İspanyol hoca da dertlere derman olamadı.
Galatasaray küme düşme tehlikesini yakından hisseden takımlardan biri... Kötü gidişat sonrasında Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine Pep Guardiola'nın futbol aklı olarak tanıtılan Domenec Torrent gelmişti. Ancak İspanyol hoca da dertlere derman olamadı.
Sarı-kırmızılı kulübün başında 5 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik gördü. Son olarak Kayserispor mücadelesinde adı anons edildiğinde ıslıklanan Domenec Torrent'e son bir şans tanınacak.
TEK İHTİMALİ KALDI
Sarı-kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hedef olarak da Göztepe deplasmanı ile Nef Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmalarını gösterdi.