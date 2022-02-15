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Galatasaray'da Domenec Torrent’e son şans! Tek ihtimali kaldı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim’in yerine Guardiola’nın yardımcısı unvanıyla gelen deneyimli çalıştırıcı kötü performans sergiledi. Teknik direktör değişikliği ne puan cetveline ne de oyuna olumlu yansıdı. Domenec Torrent kritik 2 maçı kazanamazsa gönderilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da Domenec Torrent’e son şans! Tek ihtimali kaldı

Galatasaray küme düşme tehlikesini yakından hisseden takımlardan biri... Kötü gidişat sonrasında Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine Pep Guardiola'nın futbol aklı olarak tanıtılan Domenec Torrent gelmişti. Ancak İspanyol hoca da dertlere derman olamadı.

Galatasaray'da Domenec Torrent’e son şans! Tek ihtimali kaldı

Sarı-kırmızılı kulübün başında 5 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik gördü. Son olarak Kayserispor mücadelesinde adı anons edildiğinde ıslıklanan Domenec Torrent'e son bir şans tanınacak.

Galatasaray'da Domenec Torrent’e son şans! Tek ihtimali kaldı

TEK İHTİMALİ KALDI
Sarı-kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hedef olarak da Göztepe deplasmanı ile Nef Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmalarını gösterdi.

Galatasaray'da Domenec Torrent’e son şans! Tek ihtimali kaldı

İspanyol çalıştırıcı 'son şans' olarak bu 2 mücadelede de istenilen sonuçları alamazsa yollar ayrılacak. Çünkü Galatasaray bu kritik dönemdeki 2 maçtan galibiyet çıkaramadığı takdirde küme düşme hattına girme ihtimali yükselecek. Torrent'in de yardımcılarıyla kafa kafaya vererek maç analizleri yaptığı kaydedildi.

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