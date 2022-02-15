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GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimden Torrent'e sert tepki! İşte o sözler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'e eleştiriler devam ediyor. Berkan-Taylan ikilisi ile sahaya çıkmasını ‘3 yerli zorunluluğu’ olarak gösteren İspanyol hocaya yöneticiler tepki gösterdi. “Sol bekte Ömer oynasaydı! Babel yerine Halil’i kullansaydın” sözleri ile idareciler, Torrent’in Pulgar tercihini eleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimden Torrent'e sert tepki! İşte o sözler

Kayseri maçında Galatasaray ilk 11'ini görenler gözlerine inanamadı. Herkes yeni transfer Pulgar'ı orta sahada görmeyi beklerken sezonun ilk yarısında eleştirilerin odağına yerleşen Taylan-Berkan ikilisi yine görevdeydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimden Torrent'e sert tepki! İşte o sözler

YÖNETİCİLER ÖFKELENDİ!
Sabah'ın haberine göre; Maç sonu teknik direktör Domenec Torrent'in bu kararını yerli zorunluluğuna bağlayarak anlatması, yöneticileri öfkeye boğdu. Kadroyu görür görmez kendi aralarında "Herkes orta saha yetersiz diyordu, biz de Fiorentina'dan Şili Milli Takımı oyuncusunu aldık, hazır geldi ama yine oynamıyor" yorumunu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimden Torrent'e sert tepki! İşte o sözler

Kaybedilen 2 puan sonrası ise sarı-kırmızılı idarecilerin öfkesinin ibresi Torrent'e çevrildi. İspanyol hocanın yüzüne karşı bu kararını eleştiren yöneticiler, "Neden Berkan-Taylan? Biz adamı alıp getiriyoruz sen neden oynatmıyorsun. Biz daha çabuk olsun diye Pulgar için 200 bin TL'ye özel uçak tutup getirdik. Yabancı sınırına takıldığını söylüyorsun, sol bekte Ömer'le başlasaydın. Van Aanholt'un Ömer'den ne farkı var? Ömer'i oynatsan ne değişirdi? Ya da Babel yerine Halil'i kullansaydın. Biz Babel'i zaten göndermeye çalışıyoruz" sözleri ile tepkilerini gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimden Torrent'e sert tepki! İşte o sözler

Öte yandan Torrent'in "Bizim görevimiz oyuncuları ceza sahasına getirmektir" sözü takım içinde büyük tepki gördü ve Torrent'in oyuncuları hedef göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.

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