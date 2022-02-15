Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi, Galatasaray'da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi.
Buruk, konuyla ilgili sorulara, "Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray'dan bir teklif gelirse buna 'hayır' deme lüksüm yok" cevabını verirken, sarı kırmızılılardan teklif gidecek gibi de görünmüyor. Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Buruk'a yaklaşımı. Elmas'ın bu kararının gerekçesi ve perde arkası şöyle...
YÖNETİM TOPLANTISINDA SÖYLEDİ
Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi.