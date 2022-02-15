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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

Galatasaray'da kötü gidişat sonrası Domenec Torrent'in koltuğu sallanmaya başlarken, gündeme Okan Buruk ismi gelmişti. Ancak Başkan Burak Elmas'ın 21 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyel genç teknik adama sıcak bakmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 10:16
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi, Galatasaray'da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

Buruk, konuyla ilgili sorulara, "Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray'dan bir teklif gelirse buna 'hayır' deme lüksüm yok" cevabını verirken, sarı kırmızılılardan teklif gidecek gibi de görünmüyor. Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Buruk'a yaklaşımı. Elmas'ın bu kararının gerekçesi ve perde arkası şöyle...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

YÖNETİM TOPLANTISINDA SÖYLEDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

Başkan Burak Elmas'ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 'şu aşamada yerli teknik adam' getirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

İKİ EFSANEYİ ÖNERDİLER

Bu görüşü savunanlar yerli teknik direktör olarak, ner ikisi de Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'u önerdi. Ancak başkan Elmas, Buruk'a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

BURUK İMKANSIZ, KORKMAZ BELKİ

Hürriyet'in haberine göree; Burak Elmas, Okan Buruk'a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: "2001'de Okan'ın İnter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden İnter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Okan Buruk yanıtı! "Ben olduğum sürece..."

Elmas'nın bu net tavrı sonrası Torrent'le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibarıyla bekleneni veremeyen Torrent'in ayrılması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.

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