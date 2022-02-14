Galatasaray'da yangın sönmüyor! Reçete seçim

Galatasaray tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de son 14 maçta 1 kez kazanarak her hafta yeni bir skandala imza atan sarı-kırmızılılarda kazan kaynıyor. Ateş hattına çok yakın olan Cimbom'u birbirinden zorlu maçlar da bekliyor.

Bir türlü kabustan uyanamayan Galatasaray'da taraftarlar Başkan Elmas ve yönetiminin bir an önce istifa etmesini bekliyor. Teknik Direktör Torrent'in çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 puan alması İspanyol hocanın da ipin ucuna gelmesine neden olmuş durumda. Son yılların en başarısız takımın sorumlusu ise Başkan Burak Elmas olarak gösteriliyor.