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Galatasaray'da yangın sönmüyor! Reçete seçim

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kötü gidişat durdurulamıyor. Teknik direktör Domenec Torrent ile galibiyet yüzü göremeyen Cimbom'un küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı. Tarihin en başarısız sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas en büyük sorumlu olarak gösteriliyor. Futbolda istenmeyen sonuçlar alan Galatasaray'da diğer branşlar da çok kötü durumda. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da yangın sönmüyor! Reçete seçim

Galatasaray tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de son 14 maçta 1 kez kazanarak her hafta yeni bir skandala imza atan sarı-kırmızılılarda kazan kaynıyor. Ateş hattına çok yakın olan Cimbom'u birbirinden zorlu maçlar da bekliyor.

Galatasaray'da yangın sönmüyor! Reçete seçim

Bir türlü kabustan uyanamayan Galatasaray'da taraftarlar Başkan Elmas ve yönetiminin bir an önce istifa etmesini bekliyor. Teknik Direktör Torrent'in çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 puan alması İspanyol hocanın da ipin ucuna gelmesine neden olmuş durumda. Son yılların en başarısız takımın sorumlusu ise Başkan Burak Elmas olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da yangın sönmüyor! Reçete seçim

BAŞKAN STADA GELEMİYOR!
Başkan Elmas'ın iç sahadaki karşılaşmalarda tribüne gelemediği öğrenildi. Kayserispor maçında ilk defa bir Galatasaray başkanına küfürlü protesto yapıldı. Müsabakaları evinden takip ettiği iddia edilen Elmas'ın bir sonraki hamlesinin ne olacağı bilinmiyor. Tepkilerden çekinen Başkan Elmas'ın maçlara gelemediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da yangın sönmüyor! Reçete seçim

DİĞER BRANŞLAR DA ÇOK KÖTÜ
Sarı-kırmızılılar, diğer branşlarda da yerlerde! Erkek Basketbol Takımı, 21 maçta 9 yenilgi alarak zirvenin hayli uzağında kaldı. Kadın Basketbol ekibi ise 15 maçta 7 yenilgiyle 8'inci sırada yer alıyor. Sultanlar Ligi'nde takım 5'inci, Efeler Ligi'nde ise 6. basamakta yer alıyor. Sarı-kırmızılıların tüm kulvarlarda rakiplerinin gerisinde kalması tepki topluyor.

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