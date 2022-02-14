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Galatasaray'da Victor Nelsson tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı!

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar futbolcuları sert şekilde eleştirirken, son haftaların formsuz ismi Victor Nelsson da tepkilerin odağındaydı. Danimarkalı stoper, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:30
Galatasaray'da Victor Nelsson tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı!

Süper Lig 'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve son 14 lig maçındaki 13. puan kaybını yaşayan Galatasaray Torrent'in takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. Futbolcularda bu durum sonrası sosyal medya hesaplarından önlem aldı

NELSSON HESABINI KAPATTI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson Instagram hesabını kapattı. Ajansspor'un haberine göre; Nelsson'un alınan başarısız sonuçların ardından gelen tepkiler yüzünden sosyal medya hesabını kapattığı düşünülüyor.

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