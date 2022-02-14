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Galatasaray'da orta saha krizi! İşte o istatistik

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın kadrosundaki orta alan oyuncularının 25 haftalık Süper Lig performansı hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılıların bu alandaki istatistiklerine bakıldığında büyük problem gözler önüne seriliyor. Cimbom'da orta saha oyuncuları takıma 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayabildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da orta saha krizi! İşte o istatistik

Süper Lig'de düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray'da özellikle orta alanda yaşanan sıkıntılar baş ağrıtıyor. Sarı-kırmızılıların istatistiklerine bakıldığında bu bölgede yaşanan büyük problem gözler önüne seriliyor.

Takvim'in haberine göre; bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın orta saha oyuncuları skora sadece 7 gollük katkı yapabildi. Bu katkının çok büyük bölümü de Cicaldau'ya ait. Rumen yıldız 4 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Berkan Kutlu da 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılılar ligde orta alan oyuncularından en az skor katkısı alan 3. takım durumunda. Cimbom sadece Malatya ve Giresun'u geride bırakabildi. Fenerbahçe'de orta alan oyuncuları 15 gol, 11 asist, Beşiktaş'ta ise 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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