Galatasaray'da kritik Domenec Torrent zirvesi! Göztepe maçında...

Evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray'da kriz tam anlamıyla kaosa dönüşmüş durumda... Sarı- Kırmızılı yönetim büyük taraftar protestolarına sahne olan karşılaşma sonrasında Nef Stadı'nda acil durum toplantısı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvenin ana konusu takımın içinde bulunduğu durum ve teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği oldu.





ŞİMDİLİK GÖREVİNDE!

Takımın başında çıktığı 5 maçta da galibiyet elde edemeyen Torrent'le ilgili çıkan iddialara karşın yönetim 'şimdilik' İspanyol hoca ile yola devam kararı aldı. Torrent, Göztepe deplasmanında oynanacak kritik maçta da takımın başında yer alacak. Ancak olası bir kötü sonuç durumunda bu kez 59 yaşındaki hoca ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

