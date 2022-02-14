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Galatasaray'da kritik Domenec Torrent zirvesi! Göztepe maçında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yaklaşık 3 saat süren zirvenin bir bölümüne Başkan Burak Elmas’ın danışmanı Luis Campos da katıldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Göztepe maçına da Torrent’le çıkma kararı aldı. Elmas gündemlerinde kesinlikle seçim olmadığını yöneticilere bir kez daha iletirken, bazı futbolculara para cezası verilmesi fikrinin masaya getirildiği ortaya çıktı. İşte yapılan zirvenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da kritik Domenec Torrent zirvesi! Göztepe maçında...

Evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray'da kriz tam anlamıyla kaosa dönüşmüş durumda... Sarı- Kırmızılı yönetim büyük taraftar protestolarına sahne olan karşılaşma sonrasında Nef Stadı'nda acil durum toplantısı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvenin ana konusu takımın içinde bulunduğu durum ve teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği oldu.

Galatasaray'da kritik Domenec Torrent zirvesi! Göztepe maçında...

ŞİMDİLİK GÖREVİNDE!
Takımın başında çıktığı 5 maçta da galibiyet elde edemeyen Torrent'le ilgili çıkan iddialara karşın yönetim 'şimdilik' İspanyol hoca ile yola devam kararı aldı. Torrent, Göztepe deplasmanında oynanacak kritik maçta da takımın başında yer alacak. Ancak olası bir kötü sonuç durumunda bu kez 59 yaşındaki hoca ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da kritik Domenec Torrent zirvesi! Göztepe maçında...

Nef Stadı'ndaki toplantıda ayrıca bazı yöneticilerin futbolculara para cezası verilmesi fikrini gündeme getirdiği ortaya çıktı. Ancak Başkan Elmas'ın şu durumda böyle bir cezanın olumlu değil olumsuz etki yapacağı yönünde görüş verdiği ve bu fikre soğuk yaklaştığı belirlendi.

Galatasaray'da kritik Domenec Torrent zirvesi! Göztepe maçında...

Başkan Elmas'ın ayrıca tribünlerden ve camianın önde gelen isimlerinden gelen 'istifa' çağrılarına rağmen gündemlerinde kesinlikle seçim olmadığını yöneticilere ilettiği ifade edildi.

Galatasaray'da kritik Domenec Torrent zirvesi! Göztepe maçında...

AÇIKLAMA YAPMADI
Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan ve Kayserispor maçını tribünden izleyen Luis Campos'un toplantının bir bölümünde yer aldığı da gelen bilgiler arasında. Portekizli futbol adamı zirve bitmeden stattan ayrılırken, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen hiçbir açıklama yapmadı.

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