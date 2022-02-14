Galatasaray'da taraftar yeni hoca beklerken Domenec Torrent oturma izni alıyor

Galatasaray'da Domenec Torrent'in ayrılığı beklenirken, İspanyol teknik adamın ise Florya'da yeni taşındığı eve oturma izni için resmi işlemlere başladığı öğrenildi.
Galatasaray'da Domenec Torrent'in ayrılığı beklenirken, İspanyol teknik adamın ise Florya'da yeni taşındığı eve oturma izni için resmi işlemlere başladığı öğrenildi.
Şubat ayı başında Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir yerde 1 yıllık kiralık ev tutan ve bu hafta içinde ailesini getirmesi beklenen İspanyol teknik adam ile yönetim arasında bir ayrılık gözükmüyor.
Torrent'in takıma vereceği bir günlük izinde yeni taşındığı evine oturum izni işlemlerini halletmesi bekleniyor. Bülent Korkmaz ve Okan Buruk gibi isimlerin takımın başına geçeceği iddialarının da gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.