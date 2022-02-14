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Galatasaray'da taraftar yeni hoca beklerken Domenec Torrent oturma izni alıyor

Son dakika spor haberi: Kayserispor maçı öncesi ismi ıslıklanan Domenec Torrent’e maç esnasında ve sonrasında da tepkiler sürdü. Ayrılığı beklenen İspanyol çalıştırıcıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Torrent bu hafta İspanya'dan ailesini getiriyor. Florya'da 1 yıllık ev tutan 59 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'de oturum izni almaya çalışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da taraftar yeni hoca beklerken Domenec Torrent oturma izni alıyor

Galatasaray'da Domenec Torrent'in ayrılığı beklenirken, İspanyol teknik adamın ise Florya'da yeni taşındığı eve oturma izni için resmi işlemlere başladığı öğrenildi.

Galatasaray'da taraftar yeni hoca beklerken Domenec Torrent oturma izni alıyor

Şubat ayı başında Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın bir yerde 1 yıllık kiralık ev tutan ve bu hafta içinde ailesini getirmesi beklenen İspanyol teknik adam ile yönetim arasında bir ayrılık gözükmüyor.

Galatasaray'da taraftar yeni hoca beklerken Domenec Torrent oturma izni alıyor

Torrent'in takıma vereceği bir günlük izinde yeni taşındığı evine oturum izni işlemlerini halletmesi bekleniyor. Bülent Korkmaz ve Okan Buruk gibi isimlerin takımın başına geçeceği iddialarının da gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

Galatasaray'da taraftar yeni hoca beklerken Domenec Torrent oturma izni alıyor

MART'I GÖRECEK GİBİ
Takımın başında çıktığı 5. maçta da galibiyet göremeyen Torrent, Süper Lig'e en kötü başlangıç yapan teknik adam unvanını aldı. Buna rağmen Elmas yönetimi İspanyol teknik adamın arkasında duruyor.

Galatasaray'da taraftar yeni hoca beklerken Domenec Torrent oturma izni alıyor

Kayseri maçının ardından Fatih Terim'i isim vermeden hedef gösteren Torrent'le yolların ayrılmasını bekleyen taraftarlar, camiayı bilen bir ismi takımın başında görmek istese de Burak Elmas, kısa vadede bir değişim düşünmüyor.

Galatasaray'da taraftar yeni hoca beklerken Domenec Torrent oturma izni alıyor

Torrent'in en azından Avrupa Ligi son 16 turu maçlarına kadar takımın başında kalacağı öngörülüyor. İspanyol teknik heyetin tazminatının 2.5 milyon euro olduğu konuşuluyor.

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