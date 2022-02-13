Terim maskesine engelleme!

Taraftarların stada girişi sırasında ilginç bir an yaşandı. Galatasaray tribününde Fatih Terim maskesi takmış olan bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak sonrasında sarı kırmızılı futbolseverler duruma müdahele etti. Gösterilen tepki sonrası Terim maskeli taraftar tribünde kaldı.
Taraftarların stada girişi sırasında ilginç bir an yaşandı. Galatasaray tribününde Fatih Terim maskesi takmış olan bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak sonrasında sarı kırmızılı futbolseverler duruma müdahele etti. Gösterilen tepki sonrası Terim maskeli taraftar tribünde kaldı.