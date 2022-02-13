Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, kazanabilecekleri bir maçtan berabere ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Karaman, "Öne geçmenin avantajını iyi kullanamadık, direnç gösteremedik. Galatasaray deplasmanında olmamıza rağmen 1 puan sevindiğimiz bir sonuç olmadı" ifadelerini kullandı. Farkı açacak pozisyonları değerlendiremediklerini de sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Son dakikalarda yediğimiz gol üzücü oldu. Yine de oyuncularımı tebrik ediyorum. Vakit kaybetmeden Giresun maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi.