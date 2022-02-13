Haberler Galatasaray Mutsuzum!

Mutsuzum!

“Avantajımızı hiç iyi kullanamadık. G.Saray deplasmanında olmamıza rağmen 1 puan sevindirici olmadı”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Mutsuzum!
Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, kazanabilecekleri bir maçtan berabere ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Karaman, "Öne geçmenin avantajını iyi kullanamadık, direnç gösteremedik. Galatasaray deplasmanında olmamıza rağmen 1 puan sevindiğimiz bir sonuç olmadı" ifadelerini kullandı. Farkı açacak pozisyonları değerlendiremediklerini de sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Son dakikalarda yediğimiz gol üzücü oldu. Yine de oyuncularımı tebrik ediyorum. Vakit kaybetmeden Giresun maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi.
DİĞER
Emine Ün'den 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!
Umut Evirgen'le pişti olup mekandan kaçan Melisa Şenolsun'un yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor