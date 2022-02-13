İstifa çağrısı!

Sosyal medyada da öfke vardı. Takımın başında çıktığı 5 maçta da kazanamayan ve sadece 2 puan alabilen Domenec Torrent için "Go Home" (Evine git) çağrısı yapan taraftarlar, başkan Burak Elmas'a da tepki gösterdi. "#Koskoca kulübü ne hallere düşürdünüz", "#Tek çare Burak Elmas istifa, Torrent istifa" mesajları paylaştı. Görevden alınan Fatih Terim'e yönelik ise çok sayıda destek mesajları atıldı. Terim'in yerine tek özelliği Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent'in getirilmesine tepki gösterildi.
Sosyal medyada da öfke vardı. Takımın başında çıktığı 5 maçta da kazanamayan ve sadece 2 puan alabilen Domenec Torrent için "Go Home" (Evine git) çağrısı yapan taraftarlar, başkan Burak Elmas'a da tepki gösterdi. "#Koskoca kulübü ne hallere düşürdünüz", "#Tek çare Burak Elmas istifa, Torrent istifa" mesajları paylaştı. Görevden alınan Fatih Terim'e yönelik ise çok sayıda destek mesajları atıldı. Terim'in yerine tek özelliği Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent'in getirilmesine tepki gösterildi.
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