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İstifa çağrısı!

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor önünde de galibiyet gelmeyince öfke saçtı. Tribünlerden ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
İstifa çağrısı!
Galatasaray'da kabus devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında Kayserispor'u da yenemezken, galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Küme düşme korkusunu iyice hissetmeye başlayan sarı-kırmızılı takımda taraftarlar çileden çıktı. Kayserispor maçında başlarda takıma destek veren tribünler, konuk ekibin öne geçmesiyle isyan bayrağını açtı. Taraftarlar sık sık "Yönetim istifa" ve "Torrent istifa" tezahüratları yaptı. Tepkiler Mohamed'in golünün ardından ve maç sonunda da devam etti.

Sosyal medyada da öfke vardı. Takımın başında çıktığı 5 maçta da kazanamayan ve sadece 2 puan alabilen Domenec Torrent için "Go Home" (Evine git) çağrısı yapan taraftarlar, başkan Burak Elmas'a da tepki gösterdi. "#Koskoca kulübü ne hallere düşürdünüz", "#Tek çare Burak Elmas istifa, Torrent istifa" mesajları paylaştı. Görevden alınan Fatih Terim'e yönelik ise çok sayıda destek mesajları atıldı. Terim'in yerine tek özelliği Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent'in getirilmesine tepki gösterildi.
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