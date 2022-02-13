Haberler Galatasaray Gomis 3.5 yıl sonra döndü

Gomis 3.5 yıl sonra döndü

Galatasaray'ın devre arasındaki en çok konuşulan transferi Bafetimbi Gomis, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'deydi. 3.5 yıl sonra sarı-kırmızılılara geri dönen Fransız yıldız, ilk döneminde Kayserispor karşısında Süper Lig'deki ilk maçına çıkmıştı. Bafe ikinci kez giydiği parçalı formayı yine Kayserispor karşısında terletti. Gomis son maçını 19 Ağustos 2018'de Göztepe'ye karşı oynamıştı. Tecrübeli golcü, bin 273 gün sonra sarıkırmızılı formayla sahaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Gomis 3.5 yıl sonra döndü

Galatasaray'ın devre arasındaki en çok konuşulan transferi Bafetimbi Gomis, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'deydi. 3.5 yıl sonra sarı-kırmızılılara geri dönen Fransız yıldız, ilk döneminde Kayserispor karşısında Süper Lig'deki ilk maçına çıkmıştı. Bafe ikinci kez giydiği parçalı formayı yine Kayserispor karşısında terletti. Gomis son maçını 19 Ağustos 2018'de Göztepe'ye karşı oynamıştı. Tecrübeli golcü, bin 273 gün sonra sarıkırmızılı formayla sahaya çıktı.

GOMIS'E DEV DESTEK
Maç öncesinde tribünler Bafetimbi Gomis'e büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Tribünlerden Aleyna Tilki'den Sen Olsan Bari şarkısı çalındı. Gomis, 59'da yerini Mostafa'ya bıraktıktan sonra da tribünler destek verdi.

DİĞER
Yargı'nın Savcı Derya'sı olarak geri dönen Şükran Ovalı'yı doğal güzel zannedenler yıkıldı! Şükran Ovalı da estetik harikası!
Umut Evirgen'le pişti olup mekandan kaçan Melisa Şenolsun'un yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor