Gomis 3.5 yıl sonra döndü

Galatasaray'ın devre arasındaki en çok konuşulan transferi Bafetimbi Gomis, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'deydi. 3.5 yıl sonra sarı-kırmızılılara geri dönen Fransız yıldız, ilk döneminde Kayserispor karşısında Süper Lig'deki ilk maçına çıkmıştı. Bafe ikinci kez giydiği parçalı formayı yine Kayserispor karşısında terletti. Gomis son maçını 19 Ağustos 2018'de Göztepe'ye karşı oynamıştı. Tecrübeli golcü, bin 273 gün sonra sarıkırmızılı formayla sahaya çıktı.



GOMIS'E DEV DESTEK

Maç öncesinde tribünler Bafetimbi Gomis'e büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Tribünlerden Aleyna Tilki'den Sen Olsan Bari şarkısı çalındı. Gomis, 59'da yerini Mostafa'ya bıraktıktan sonra da tribünler destek verdi.