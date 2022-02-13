Galatasaray'da kahır senesi

Süper Lig'in 20. haftasında Giresun'a mağlup olup TFatih Terim'i gönderen Galatasaray, Torrent'i getirmişti ancak İspanyol hoca da kötü gidişe çare olamadı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alırken, iç sahada taraftar desteğiyle kupa yorgunu Kayseri'yi konuk etti. İlk yarıda sadece Feghouli ile 10. dakikada 1 kez etkili gelebilen sarı-kırmızılılar, kalan 35 dakikada taraftarı uyuttu. Oyuncular soyunma odasına girerken tribünler büyük tepki gösterdi. İkinci yarıda takım istekliydi ama yine olmadı.



CİDDİ PROTESTOLAR

Taraftarlar; Başkan Burak Elmas, Teknik Direktör Torrent ve futbolculara büyük tepki gösterdi. Pas hataları ve top kayıplarına çıldıran sarı- kırmızılılar, yoğun şekilde ıslık çaldı. "Formayı çıkarıp çıplak oynayın" tezahüratları yankılandı. Galatasaray 69'da Cardoso ile geri düşerken 85'te Mostafa Mohamed'in kafa golüyle 1 puanı zor kurtardı. Haftayı 29 puanla kapatan Aslan, Göztepe ve Kasımpaşa'nın maçlarını kazanması halinde 15. sıraya inecek. Tarihin en kötü serisini yaşayan Cimbom'da taraftarlar istifa bekliyor.



BABEL YINE DÖKÜLDÜ

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında ileri uçta görev yapan Ryan Babel, Kayserispor maçında yine ilk 11'deydi. Maça sağ kanatta başlayan Hollandalı futbolcunun isabetsiz ortaları taraftarları öfkelendirdi. 34 yaşındaki futbolcunun düşük performansı sosyal medyada da eleştirileri üzerinde topladı.



KEREM'DEN YİNE KATKI

Aslan'ın en flaş ismi Kerem Aktürkoğlu, gol atamasa da bu kez asistle katkı verdi. Ligde Mostafa ile birlikte 6'şar gol atarak takımın en skoreri olan Kerem, dün takım arkadaşına asist yaptı. Kerem bu sezon ligde 3. kez gol pası vermeyi başardı ve 1 puanda rol oynadı.



BOEY'DEN BÜYÜK HATA

Sezon başında hızı ve kuvvetiyle beğeni toplayan Sacha Boey, yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü toparlayamadı. 21 yaşındaki Fransız sağ bek, 69. dakikada yenilen gol öncesi Lionel Carole'e topu kaptırarak çok büyük bir hata yaptı. Carole'ü kovalamasına rağmen topu alamayan hatta faul bile yapamayan Boey yüzünden sarı-kırmızılılar geride eksik yakalandı. Carole'ün ortasına Miguel Cardoso'nun vuruşu yere çarparak ağlara gitti.



MOSTAFA KAFAYLA ASTI

Mısır Milli Takımı'nda finale kadar çıkan Mostafa Mohamed uzun bir aradan sonra Galatasaray'a geri dönmüştü. 24 yaşındaki futbolcu, 59'da Gomis'in yerine oyuna dahil oldu. 85. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına kafayı vuran Mostafa skora dengeyi getirdi. Yıldız santrfor, bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.