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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak ligdeki kötü gidişatını sürdürdü. Spor yazarları da bu mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 08:25
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

LEVENT TÜZEMEN - OYUNCULARIN ÖZ GÜVENİ YERLERDE

Başkan Burak Elmas eğer yola Domenec'le devam ederse Galatasaray küme düşme hattında dolanmaya devam eder. Evinde otururken ülkesindeki bir takımdan bir teklif bile almamış Domenec yüksek egosu içinde Pep Guardiola efekti sergiliyor. Onay vermediği Pulgar'ı ilk onbire bile almıyor. İmkanı olsa Gomis'i bile oynatmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Gomis taraftar sevgisi ve baskısıyla yer buldu. Kayseri savunması önünde duvar olan ve arkadaşlarına pas yapacak ortamı sağlayan Gomis çıkıyor, Mustafa giriyor. Oysa Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Domenec, Gomis-Mustafa ikilisini birlikte oynatmayı akıl etmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Galatasaray'ı 10 kişi oynatan Berkan'ı çıkarmayı düşünmüyor. Berkan için "Rakibi bozuyor" deniyor. Berkan sadece Galatasaray'ı bozuyor. Sorun yerli mi? Değil. Oyuna al Halil'i çıkar Babel'i, çıkar Berkan'ı yerine koy Pulgar'ı Galatasaray'ın çehresi değişsin.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Galatasaray'ın bir oyun planı yok. Gomis'i etkin hale getirmek için kanatların çalışması gerekir. Ancak kanatlar çalışmıyor. Aanholt ile Boey orta yapmasını bile bilmiyor. Orta alandan zaten final pası hiç çıkmıyor. Oyunu okuyamayan, bazı oyunculara sırtını dönen, orta alanı yine üretmeyen Taylan-Berkan ikilisine mahkum eden ve "Ya tutarsa" gibi ezbere değişiklikler yapan, kafayı taktik idmanlara takıp oyuncularla yakından ilgilenmeyen vizyonsuz Domenec görevde kaldığı sürece Galatasaray zarar görecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Gomis'in, Kayserispor maçı öncesi arkadaşlarını Domenec'in olmadığı bir yemekte toplaması oyuncularla teknik adam arasında ilişkilerin kopuk olduğunun göstergesidir. Galatasaray'ın sadece taktiği değil, oyuncuların yerlerde sürünen öz güvenlerini de ayağa kaldırmak gerekir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

SERKAN KORKMAZ - YİNE OLMADI

Galatasaray kazanamıyordu ve mutlak kazanmak zorundaydı. Üç puandan çok daha önemliydi kazanmak. Boşluğu (ancak) kendisiyle doldurulabilen(!) Bafetimbi Gomis de sahadaydı. Kerem, Feghouli ve Babel'li onbir, önlerine Gomis'i almış "erken golle gelen rahat galibiyet" vadediyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Beklediğini alamayan tribün, "zor günde" desteğe gelmenin haddiyle, maç 0-0 iken tezahüratı kesip homurdanmaya başladı. Homurdanmalar da kısa sürede protestoya dönüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Aylardır Galatasaray'ın orta sahasındaki yetersizliği vurgulayıp duruyorum. Herkesin gözü, şu ana dek sadece on dakika, "eh işte" seviyesinde oynayan Pulgar'ı aradıysa, "Taylan ve Berkan neden protesto edildi" diye merak edilmesin. Moral bozucu olan; Kerem, Feghouli, Babel, Gomis gibi ustalar bu denli istekliyken gol atamamaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Yine de özellikle ikinci yarıda, içinde eski güzel günlerden izler taşıyan, "rakibinden güçlü bir Galatasaray" gördüğümü itiraf etmeliyim. Derken, Karaman'ın Thiam hamlesi meyvesini verdi ve Cardoso'nun golü geldi. Yolu Florya'dan geçenlerin bu sezonki geleneği bozulmadı; golün pasını veren, rakipteki eski Galatasaraylı Carole'dü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

"Yönetim istifa" haykırışıyla biten maçta beraberliği getiren golün Gomis'in yedeği konumuna düşen Mohamed'den gelmesi hayli manidardı. Maçın adamı Kayserispor kalecisi Bilal'di. Hikmet Karaman'ı da, yorucu geçen kupa maçı sonrası puan çıkarttığı için tebrik etmek lazım.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Galatasaray acilen toparlanmalı. Oyun biraz biraz iyiye gitse de takım kazanmayı unuttu ve işler çok kötüye gidiyor. Bu takıma öz güven aşılamak için Gomis'in yemek vermesinden daha fazlası şart.

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