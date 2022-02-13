GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı!

Galatasaray'ın bir oyun planı yok. Gomis'i etkin hale getirmek için kanatların çalışması gerekir. Ancak kanatlar çalışmıyor. Aanholt ile Boey orta yapmasını bile bilmiyor. Orta alandan zaten final pası hiç çıkmıyor. Oyunu okuyamayan, bazı oyunculara sırtını dönen, orta alanı yine üretmeyen Taylan-Berkan ikilisine mahkum eden ve "Ya tutarsa" gibi ezbere değişiklikler yapan, kafayı taktik idmanlara takıp oyuncularla yakından ilgilenmeyen vizyonsuz Domenec görevde kaldığı sürece Galatasaray zarar görecektir.