Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Mohamed gollerine devam ediyor! Bu sezon...

GALATASARAY HABERİ - Mohamed gollerine devam ediyor! Bu sezon...

Spor haberi... Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor. Son oynanan Kayserispor maçında 59. dakikada Gomis'in yerine oyuna dahil olan Mohamed takımının beraberlik golünü atarken bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 17:23
GALATASARAY HABERİ - Mohamed gollerine devam ediyor! Bu sezon...

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılıların berberlik golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'den geldi. Müsabakanın 84. dakikasında sahneye çıkan Muhammed, sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 24 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Maça yedek başlayan Mustafa Muhammed, 59. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil olmuştu.

DİĞER
Son dakika: Okan Buruk, Burak Elmas'a çağrıda bulundu! Galatasaray'a geri dönecek mi?
Serdar Ortaç 'evim vasiyetimdir kayda geçsin' dedi açıkladı! Borçlarını sıfırlayan Serdar'ın serveti bakın ne kadarmış...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor