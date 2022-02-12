Yetki almadan adım atmam

Başkan Burak Elmas'ın geçtiğimiz günlerde üyeler ile zoom üzerinden yaptığı bilgilendirme toplantısının detayları ortaya çıktı. Gayrimenkuller ile ilgili genel kuruldan yetki almadan hiçbir şey yapmayacağının sözünü veren Başkan Elmas'ın önümüzdeki günlerde yetki sözü almak için üyelerin karşısına çıkması bekleniyor.
Başkan Burak Elmas'ın geçtiğimiz günlerde üyeler ile zoom üzerinden yaptığı bilgilendirme toplantısının detayları ortaya çıktı. Gayrimenkuller ile ilgili genel kuruldan yetki almadan hiçbir şey yapmayacağının sözünü veren Başkan Elmas'ın önümüzdeki günlerde yetki sözü almak için üyelerin karşısına çıkması bekleniyor.